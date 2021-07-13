ТЕМА

Маск купил билет в космос

13 июля 2021 | 08:51

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Основатель космического агентства SpaceX забронировал место на один из следующих космических полетов Virgin Galactic. Стоимость билета составляет 250 тысяч долларов, а бронирование - 10 тысяч долларов.


Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Neowin.

Бронирование места Илоном Маском подтвердил и миллиардер Ричард Брэнсон, который 11 июля отправился на космическом корабле своей компании Virgin Galactic в космос.



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