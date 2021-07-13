Маск купил билет в космос

© фото:

Акция протеста у Сиднейского театра, приуроченная к Международному дню проституток, который отмечают 2 июня. В тот день в 1975 году одна из церквей во французском городе Лион была захвачена проститутками, которые жаловались на бездействие полицейских, когда жрицы любви сообщали тем о преступлениях.