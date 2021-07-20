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Бросила "коктейль Молотова" и угрожала пистолетом. В Киеве женщина пыталась ограбить банк

20 июля 2021 | 13:39

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В Киеве женщина ворвалась в помещение "Укрсиббанка", бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Об этом сообщает полиция Киева.


"Сегодня в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в отделении банка на улице Автозаводской. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Кроме того, дежурный ввел специальную полицейскую операцию", - говорится в сообщении. 

На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги.

Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



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