ТЕМА

В Украине составили список граждан, склонных к игромании

20 июля 2021 | 15:49

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О появлении реестра сообщили в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Граждан, которые входят в этот список, не будут пускать в казино.


В свой стоп-лист КРАИЛ включила людей, которые имеют долги на общую сумму более 250 000 гривен, а также тех, кто систематически уклоняется от уплаты налогов и алиментов.

Также в стране начнут действовать и другие меры по борьбе с игорной зависимостью. По данным «Рейтинга Казино», операторы азартных развлечений теперь будут обязаны сообщать клиентам о праве на самоисключение или самоограничение (добровольный отказ участвовать в азартных играх). Подобное правило давно действует в ряде скандинавских стран и успело доказать свою эффективность.

Утверждён и порядок самоисключения. Игрок должен направить в адрес оператора соответствующее заявление в письменном виде и приложить к нему копию документа, удостоверяющего личность. После этого счёт клиента блокируется. Минимальный срок такого отказа от азартных развлечений составляет шесть месяцев, а максимальный достигает трёх лет.



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