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У Мінінфраструктури назвали орієнтовну вартість проїзду платними дорогами
27 июля 2021 | 10:27
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Наразі уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії шести доріг.
В Україні планують побудувати шість автомобільних доріг у співпраці з приватними інвесторами. Максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу та сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.
Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко у відповідь на запит “Суспільному”.
За її словами, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:
Зазначається, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-року.
Максимальна вартість користування дорогами затверджена урядом на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.
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