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У Мінінфраструктури назвали орієнтовну вартість проїзду платними дорогами

27 июля 2021 | 10:27

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Наразі уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії шести доріг.


В Україні планують побудувати шість автомобільних доріг у співпраці з приватними інвесторами. Максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу та сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко у відповідь на запит “Суспільному”.

За її словами, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:

  • M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;
  • M-03 – Бориспіль-Полтава;
  • M-14 – Херсон-Миколаїв;
  • M-06 – Київ-Житомир-Рівне;
  • M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;
  • M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Зазначається, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-року.

Максимальна вартість користування дорогами затверджена урядом на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.



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