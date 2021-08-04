Герой АТО против героев УДО

Что это?! Почему мужичок якобы с гранатой жив, здоров, не лежит мордой в асфальте?..

Мучают вопросы.

1. Как мужичок оминул кордон УДО и смог пронести гранату (если она есть)?

2. Почему мужичок жив и прекрасно себя чувствует? Возможно сотрудники УДО считают, что боевой гранаты у того нет? Тогда ступайте и вяжите его. Если такой уверенности нет, почему с террористом общается некий чиновник, а не специально обученные люди? Почему он не нейтрализован в конце-концов? Сейчас террорист не захватил заложников, не подорвал гранаты, стоит на виду – что мешает исключить опасность, которую он представляет?

3. Почему здание не оцеплено? Съемочные группы ТВ уже работают на месте, а в УДО, вероятно, еще совещаются. Тем временем мужик матерится и грозит подорвать здание. Гранатой... Здание КМ!.. Есть предположение, что он ветеран, служил снайпером и даже знаком с подрывным делом. Возможно, он не здоров, но от этого всем вокруг не легче.

Жду кадровых решений в руководстве УДО и очередных попыток террора. Если спецподразделения так исполняют свои обязанности, это – прекрасное приглашение подобным образом привлечь к себе внимание.