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Герой АТО против героев УДО
04 августа 2021 | 11:06
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У входа в Кабмин перед заседанием правительства стоит крепкий мужик со сжатым кулаком. Утверждает, что в руке граната, что он захватил здание КМ и готов получить 10 лет за свои действия. При этом около него крутится какой-то дядя, потрясая неким листком бумаги. А при этом мимо парочки проходят люди по своим кабминовским делам, наш захватчик их нехотя пропускает вовнутрь…
Что это?! Почему мужичок якобы с гранатой жив, здоров, не лежит мордой в асфальте?..
Мучают вопросы.
1. Как мужичок оминул кордон УДО и смог пронести гранату (если она есть)?
2. Почему мужичок жив и прекрасно себя чувствует? Возможно сотрудники УДО считают, что боевой гранаты у того нет? Тогда ступайте и вяжите его. Если такой уверенности нет, почему с террористом общается некий чиновник, а не специально обученные люди? Почему он не нейтрализован в конце-концов? Сейчас террорист не захватил заложников, не подорвал гранаты, стоит на виду – что мешает исключить опасность, которую он представляет?
3. Почему здание не оцеплено? Съемочные группы ТВ уже работают на месте, а в УДО, вероятно, еще совещаются. Тем временем мужик матерится и грозит подорвать здание. Гранатой... Здание КМ!.. Есть предположение, что он ветеран, служил снайпером и даже знаком с подрывным делом. Возможно, он не здоров, но от этого всем вокруг не легче.
Жду кадровых решений в руководстве УДО и очередных попыток террора. Если спецподразделения так исполняют свои обязанности, это – прекрасное приглашение подобным образом привлечь к себе внимание.
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