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Афганистан: победа демократии 100%
16 августа 2021 | 11:52 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Все происходящее сегодня в Афганистане - со стремительным захватом территории талибами под ликование свободолюбивого афганского народа и штурмом авиалайнеров наймитами американских поработителей – это акт 100%, всепобеждающей власти народа.
Уход США из Афганистана – подтверждение проигрыша западного мира. Ввод войск НАТО 19 лет назад оказался лишь формой мести за вторжение Талибана в сердце США, уничтожение двух небоскребов и смерть 3000 американцев. Эта месть стоила Западу сотни миллиардов долларов и завершилась бесславным концом. А в ближайшее время в аэропорту и на улицах Кабула, вероятно, погибнет в десятки раз больше людей. Они станут истинными жертвами игр в демократию. Но им никто не поставит памятник…
Западные лидеры сколь угодно долго могут рассказывать про демократические принципы, терпимость, гендерное равенство и прочие права. Народ Афганистана тем временем делает свой выбор: дикость, законы шариата, смерть и кровь, нищета. Да, афганцы выбирают законы шариата и нищету. Ровно так же бомжи выбирают жизнь в сетях коллектора вместо нормальной квартиры и теплого офиса. Просто бомж больше всего любит бухать и не ходить с 9 до 18 на службу. И за это он многое готов терпеть. Так же афганцы не прочь ездить на тойотах и жить в доме с кондишеном. Но они не готовы ради этого пожертвовать традициями, привычками и ни за что не станут вкалывать как это любят немцы, американцы, японцы… Разве это не рафинированное проявление демократии: 19 лет нас убеждали, что дикость – это плохо, а она нам нравится! И на каком основании кто-то извне должен через колено ломать тысячелетние устои и вести народы в светлое будущее? В конце-концов, в мире осталось не так много диких племен. Если мы охраняем жизнь тех, кто живет и ест ближних в Новой Гвинее, то почему мы так же не оберегаем нерушимость традиций афганских дикарей?
Вы скажете: это священное «бремя белого человека» - защитить женщин, гарантировать детям право учиться, а всем – выражать собственную точку зрения. Но разве будущие жертвы кровавого талибана, не приветствуют сегодня своих «освободителей»? А что касается сторонников западных ценностей, то их меньшинство. А демократия, напомним – власть народа, большинства, который в эти минуты приветствует талибов на американских "Хаммерах" и определяет дальнейшее направление развития страны.
Трагедия, разворачивающаяся на глазах мира – хороший урок для тех, кто по сей день верит во всесилие западного образчика демократии, когда во власти – лучшие, а плебсу не позволяют бесчинствовать. По всему миру эта «умеренная демократия» рухнула, ей на смену приходит истинная, полная всепоглощающая демократия. Люмпены формируют вкусы и диктуют векторы развития в соцсетях. Девушки с силиконовыми частям тела и футболисты затмевают по популярности и читаемости ведущие медиа. Политикам не остается ничего иного как подыгрывать чаяниям толпы, ударяться в мрачнейший популизм. В противном случае – неминуемая политическая смерть. Любой, кто попытается заговорить с народом серьезно, будет сметен электоратом: избиратель любит простые мгновенные решения. А еще он любит хлеб и зрелища. К счастью, эти требования удовлетворить не сложно: мы стали очень, до неприличия богаты. Слишком долго ничего не разрушали в мировых масштабах, не тратили все ресурсы на уничтожение и убийство (спасибо Хиросиме и Нагасаки). И мы слишком много всего понавыдумывали, чтобы меньше работать и больше потреблять…
Знаний становится все больше, мир все сложнее, а к управлению им вдруг получили полноправный доступ шариковы. Рулевые западного мира в шоке от происходящего и ищут пути спасения в рамках традиционных ценностей англо-саксов, создавших современный мир. Но капитализм очаровывал прежде всего не своими демократическими институтами и римским правом, а чрезвычайной дешевизной товаров. Если вы считаете, что глубинному народу важнее права и свободы, чем колбаса и «Фольксваген», мне вас жаль.
Неодикость захлестывает весь мир, а те, кто его создали и еще недавно стояли в аванграде, мучительно ломают голову: что делать? Автору представляется единственно верный ответ: тотальное сворачивание демократии, ограничений свобод большинства, наступление диктатуры в его различных модификациях. В общем – все по Оруэлу. Сегодня цивилизация впервые оказалась в ситуации, когда миром в полном мере правят народы, демократия – 100%. И это оказалось ужасно!
Вероятно одним из возможных вариантов спасения лидеры «Джей 7» видят ставшей
уже пресловутой «новую реальность», которую объявили в связи с раздуванием коронапаники. Появление очередного (отнюдь не первого и не последнего) опасного вируса было выбрано для начала переделки мира. Народ пытаются загнать в стойло, ограничивают свободу передвижения, контакты, вводят «аусвайсы» не предусмотренные ни одним законом демократического мира. Это только начало. Не удивлюсь, если непривитым запретят участвовать в голосованиях.
Поможет ли все это сдержать беснующихся «желтых жилетов» и прочую чернь? Маловероятно.
Но даже если Западу удастся уберечь свои страны от истинного народовластия, им придется столкнуться к куда большей опасностью из-за рубежа. Талибаны всех сортов, которые есть плоть от плоти своих народов, действуют по собственным правилам и международные пакты не подписывают, а такие как Россия от подписанного отказываются. Им необязательно догонять Запад по уровню ВВП – этого не случится никогда. А вот вооружиться до его состояния – это достижимая цель. Вопрос в одном: обладании ядерным оружием. Как только контроль над ним будет утерян (это, думается – вопрос десятилетий, не более), как букмекерские конторы немедленно перестанут принимать ставки на победу западного мира.
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