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Україна збудує 15 енергоблоків
17 сентября 2021 | 16:17
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Перший планують запустити 2027 року.
Т.в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін заявив, що Україна планує будувати не п'ять атомних енергоблоків, як це передбачено меморандумом з Westinghouse, а п'ятнадцять.
Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".
Перший новий енергоблок будуватимуть за американською технологією АР1000, його хочуть запустити на Хмельницькій АЕС на повну потужність у 2027 році.
"Якщо починати "з нуля", і якщо все добре, то таке будівництво триває приблизно 5 років. Сподіваємося, що до кінця цього року – я називаю оптимістичний прогноз – ми розпочнемо проєктні роботи і далі за планом швидко рухатимемося. Фактично відлік часу пішов. Стосовно початку закладення будівництва орієнтуємося на кінець цього – початок наступного року", - розказав Костін.
По одному американському енергоблоку планують побудувати на Рівненській і Южно-Українській АЕС, два - на Запорізькій АЕС.
За його словами, цього буде недостатньо, тому що існуючі блоки поступово виводитимуться із експлуатації і їх потрібно чимось заміщувати.
"Міжнародна практика свідчить, що такі блоки спокійно можуть працювати 60 років і більше. Ми розраховуємо, що термін експлуатації всіх наших блоків ВВЕР1000 буде продовжено на такий строк їхнього експлуатаційного віку. Але вже у 2050-х роках Україні знадобиться 15 нових атомних енергоблоків замість нині працюючих. Враховуючи тривалі терміни будівництва і чимале фінансування, треба вже зараз про це турбуватися", - сказав Котін.
Крім того, додаткові атомні потужності потрібні у зв'язку з запланованим суттєвим скороченням теплової генерації.
"До 2030 року нам потрібно значно зменшити її вплив на довкілля. Крім зупинення теплових енергоблоків (а їхня частка в енергосистемі є вагомою), нічого іншого не можна зробити. Ще можна замінити потужності теплової генерації за допомогою ВДЕ, але цей вид генерації є вкрай дорогим і нестабільним", - сказав Котін.
Нагадаємо, що загалом в Україні 15 енергоблоків на чотирьох АЕС.
Зараз найстаршому з енергоблоків - 40 років, наймолодшому - 16 років. На сьогодні 12 із 15 енергоблоків перейшли у понадпроєктний (понад 30 років) термін експлуатації.
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