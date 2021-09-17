Україна збудує 15 енергоблоків

17 сентября 2021 | 16:17

Перший планують запустити 2027 року.

Т.в.о. президента "Енергоатома" Петро Котін заявив, що Україна планує будувати не п'ять атомних енергоблоків, як це передбачено меморандумом з Westinghouse, а п'ятнадцять.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Перший новий енергоблок будуватимуть за американською технологією АР1000, його хочуть запустити на Хмельницькій АЕС на повну потужність у 2027 році.

"Якщо починати "з нуля", і якщо все добре, то таке будівництво триває приблизно 5 років. Сподіваємося, що до кінця цього року – я називаю оптимістичний прогноз – ми розпочнемо проєктні роботи і далі за планом швидко рухатимемося. Фактично відлік часу пішов. Стосовно початку закладення будівництва орієнтуємося на кінець цього – початок наступного року", - розказав Костін.

По одному американському енергоблоку планують побудувати на Рівненській і Южно-Українській АЕС, два - на Запорізькій АЕС.

За його словами, цього буде недостатньо, тому що існуючі блоки поступово виводитимуться із експлуатації і їх потрібно чимось заміщувати.

"Міжнародна практика свідчить, що такі блоки спокійно можуть працювати 60 років і більше. Ми розраховуємо, що термін експлуатації всіх наших блоків ВВЕР1000 буде продовжено на такий строк їхнього експлуатаційного віку. Але вже у 2050-х роках Україні знадобиться 15 нових атомних енергоблоків замість нині працюючих. Враховуючи тривалі терміни будівництва і чимале фінансування, треба вже зараз про це турбуватися", - сказав Котін.

Крім того, додаткові атомні потужності потрібні у зв'язку з запланованим суттєвим скороченням теплової генерації.

"До 2030 року нам потрібно значно зменшити її вплив на довкілля. Крім зупинення теплових енергоблоків (а їхня частка в енергосистемі є вагомою), нічого іншого не можна зробити. Ще можна замінити потужності теплової генерації за допомогою ВДЕ, але цей вид генерації є вкрай дорогим і нестабільним", - сказав Котін.

Нагадаємо, що загалом в Україні 15 енергоблоків на чотирьох АЕС.

Зараз найстаршому з енергоблоків - 40 років, наймолодшому - 16 років. На сьогодні 12 із 15 енергоблоків перейшли у понадпроєктний (понад 30 років) термін експлуатації.