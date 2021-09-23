|
Обстріл Шефіра - справа рук дилетантів
23 сентября 2021 | 11:25
распечатать комментарии [0] добавить в
Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїли, швидше за все, непрофесіонали. Про це повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах.
“Коли почалася стрілянина, водій зміг вильнути та поїхати. Потім зупинився на парковці. Стрілянина була хаотичною, деякі кулі пройшли крізь салон. Одна вибила дах зсередини, стріляли на удачу”, - зазначили співрозмовники LB.ua
За словами джерел, вихід кулі через люк свідчить про непрофесійну роботу. Мовляв, “професіонали” так не працюють”.
“Шефір одразу пригнувся, це його й врятувало. У водія у нозі три кулі - сильна кровотеча. Сподіваються, що обійдеться без ампутації. Власне, він їх обох врятував - тим, що не зупинився. Швидше за все, працював непрофесіонал, і коли машина продовжила рух, доганяти побоялися”.
также читайте
[17.09.2021]
[17.09.2021]
[17.09.2021]
|
по теме
У Києві повністю знесли ринок “Юність”
23. 09. 2021 | 11:41
В Сети появилось видео транспортировки неизвестного летательного аппарата компании Lockheed Martin
23. 09. 2021 | 11:28
Зеленський нагородив найкращого паролімпійця світу Крипака
17. 09. 2021 | 16:23
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України паралімпійцю Максиму Крипаку. Відповідний указ №471/2021 Зеленський підписав у четвер, 16 вересня.
Україна збудує 15 енергоблоків
17. 09. 2021 | 16:17
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»