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Обстріл Шефіра - справа рук дилетантів

23 сентября 2021 | 11:25

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Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїли, швидше за все, непрофесіонали. Про це повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах. 

“Коли почалася стрілянина, водій зміг вильнути та поїхати. Потім зупинився на парковці. Стрілянина була хаотичною, деякі кулі пройшли крізь салон. Одна вибила дах зсередини, стріляли на удачу”, - зазначили співрозмовники LB.ua

За словами джерел, вихід кулі через люк свідчить про непрофесійну роботу. Мовляв, “професіонали” так не працюють”. 

 

 

“Шефір одразу пригнувся, це його й врятувало. У водія у нозі три кулі - сильна кровотеча. Сподіваються, що обійдеться без ампутації. Власне, він їх обох врятував - тим, що не зупинився. Швидше за все, працював непрофесіонал, і коли машина продовжила рух, доганяти побоялися”. 



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