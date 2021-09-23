Обстріл Шефіра - справа рук дилетантів

23 сентября 2021 | 11:25

Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїли, швидше за все, непрофесіонали. Про це повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах.

“Коли почалася стрілянина, водій зміг вильнути та поїхати. Потім зупинився на парковці. Стрілянина була хаотичною, деякі кулі пройшли крізь салон. Одна вибила дах зсередини, стріляли на удачу”, - зазначили співрозмовники LB.ua

За словами джерел, вихід кулі через люк свідчить про непрофесійну роботу. Мовляв, “професіонали” так не працюють”.

“Шефір одразу пригнувся, це його й врятувало. У водія у нозі три кулі - сильна кровотеча. Сподіваються, що обійдеться без ампутації. Власне, він їх обох врятував - тим, що не зупинився. Швидше за все, працював непрофесіонал, і коли машина продовжила рух, доганяти побоялися”.