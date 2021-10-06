В Киеве ужесточили карантин: в заведения будут пускать только с сертификатом

06 октября 2021 | 10:26

В столице посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом

Требование не распространяется на лиц младше 18 лет.

Кроме того, пресс-служба Соломенской РГА сообщила, что 5 октября прием посетителей в ЦПАУ Киева будет возможен только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

"С 5 октября прием посетителей в ЦПАУ г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины", — говорится в сообщении.

Как заявил мер столицы Виталий Кличко, в Киеве уже более 1,7 млн человек вакцинированы хотя бы одной дозой. Половина из них — 880 тысяч — вакцинировалась двумя дозами.

Напомним, сейчас в Украине действует режим адаптивного карантина. В зависимости от уровня заболеваемости, в каждом регионе действуют специальные карантинные нормы.

Также Минцифры анонсировало появление в "Дії" двух новых Covid-документов. В ведомстве также ожидают, что в ближайшем будущем посещать общественные места можно будет лишь по Covid-сертификатам.