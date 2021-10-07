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Нардеп Кива побажав Путіну "сил і божого благословення"
07 октября 2021 | 18:13
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Нардеп від ОПЗЖ привітав президента РФ з днем народження.
Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем".
Кива опублікував відеоролик в своєму Telegram-каналі.
Український нардеп побажав президентові країни-агресора, якому 7 жовтня виповнилося 69 років, "сил і божого благословення і здоров’я".
"Сьогодні я хочу привітати лідера, дійсно лідера своєї нації і дружнього нам народу Володимира Володимировича Путіна з днем народження. Ви - та людина, яка пише нову історію слов'янського світу і слов'янської єдності, захищає мораль, віру... Хай прибуде з вами сила", - сказав він, закінчивши відеопривітання словами майстра Йоди із "Зоряних воєн".
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