Авианосец привёл с собой боевые корабли из Великобритании, Америки, Канады, Нидерландов, Японии и Новой Зеландии в спорное Южно-Китайское море, чтобы отстаивать права на свободу судоходства перед лицом претензий КНР на регион

Источник милитаризации в Южно-Китайском море исходит от стран за пределами этого региона, отправляющих свои военные корабли за тысячи километров от дома, чтобы поиграть мускулами

Мы поступаем абсолютно верно, защищая право от украинских территориальных вод до Южно-Китайского моря

- отмечается в издании UK Defence Journal.На данный шаг Лондон пошёл, несмотря на предупреждения Китая «о недопустимости совершения каких-либо неправомерных действий» в водах, которые Пекин считает своими. НОАК пристально следит за движением британской АУГ и привела соответствующие силы в высокую степень боеготовности.- заявили в Минобороны КНР.Однако в Лондоне оправдывают свои действия необходимостью защиты международного порядка:- заявили в британском МИД, объясняя постоянные провокации в различных акваториях Мирового океана.