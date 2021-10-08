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«Мы защищаем воды от Украины до Китая»: британский авианосец привёл флотилию в оспариваемую КНР акваторию
08 октября 2021 | 09:07
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Длительный рейд группировки Королевского флота на Тихий океан вступает в кульминационную фазу. Отправленные Лондоном корабли дополнили многочисленные союзные силы. С этой флотилией флагман Queen Elizabeth вошёл в оспариваемые Пекином воды.
Авианосец привёл с собой боевые корабли из Великобритании, Америки, Канады, Нидерландов, Японии и Новой Зеландии в спорное Южно-Китайское море, чтобы отстаивать права на свободу судоходства перед лицом претензий КНР на регион
- отмечается в издании UK Defence Journal.
На данный шаг Лондон пошёл, несмотря на предупреждения Китая «о недопустимости совершения каких-либо неправомерных действий» в водах, которые Пекин считает своими. НОАК пристально следит за движением британской АУГ и привела соответствующие силы в высокую степень боеготовности.
Источник милитаризации в Южно-Китайском море исходит от стран за пределами этого региона, отправляющих свои военные корабли за тысячи километров от дома, чтобы поиграть мускулами
- заявили в Минобороны КНР.
Однако в Лондоне оправдывают свои действия необходимостью защиты международного порядка:
Мы поступаем абсолютно верно, защищая право от украинских территориальных вод до Южно-Китайского моря
- заявили в британском МИД, объясняя постоянные провокации в различных акваториях Мирового океана.
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