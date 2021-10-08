Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у четвер, 7 жовтня, під час

Ми оголошуємо бій за повернення киянам паркувальних місць біля найбільш затребуваних точок у центрі Києва. Сьогодні вони захоплені і заблоковані різноманітними організаціями, які спільне і загальнодоступне чомусь вважають своїм власним»,

– зазначив Костянтин Усов.

Як розповів Костянтин Усов, місто розробило єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце передплачене. Його кольорова гама вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а літерно-номерний ідентифікатор – до конкретного паркувального майданчика.

«Зісканувавши QR-код, будь-хто зможе дізнатися інформацію про передплатника паркування, період, кількість передплачених машиномісць та скільки за це отримає міський бюджет», – зазначив заступник голови КМДА.

Ціна за одне заброньоване машиномісце встановлюватиметься відповідно до територіальної зони паркування: від 8 599 грн/міс для І зони, від 4 410 грн/міс – для ІІ зони і від 1 323 грн/міс у спальних районах.

Як зауважив Костянтин Усов, в межах одного майданчика забронювати можна буде не більше 40% машиномісць. 60% лишатиметься загальнодоступними для всіх бажаючих.

Також за умови надходження більше ніж однієї заявки на бронювання машиномісця в межах одного майданчика воно буде виставлятися на онлайн-аукціон.