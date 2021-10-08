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Паркувальні нововведення в Києві. Конусів та фішок більше не буде

08 октября 2021 | 09:04

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З наступного тижня міська влада починає очищення міста від конусів, фішок та інших нелегальних засобів, якими позначають самовільно захоплені паркомісця. Тепер місто розробило єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце передплачене. Його кольорова гама вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а літерно-номерний ідентифікатор – до конкретного паркувального майданчика.


Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у четвер, 7 жовтня, під час презентації концепції нової паркувальної політики Києва.

Ми оголошуємо бій за повернення киянам паркувальних місць біля найбільш затребуваних точок у центрі Києва. Сьогодні вони захоплені і заблоковані різноманітними організаціями, які спільне і загальнодоступне чомусь вважають своїм власним»,

– зазначив Костянтин Усов.

Як розповів Костянтин Усов, місто розробило єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце передплачене. Його кольорова гама вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а літерно-номерний ідентифікатор – до конкретного паркувального майданчика.

«Зісканувавши QR-код, будь-хто зможе дізнатися інформацію про передплатника паркування, період, кількість передплачених машиномісць та скільки за це отримає міський бюджет», – зазначив заступник голови КМДА.

Ціна за одне заброньоване машиномісце встановлюватиметься відповідно до територіальної зони паркування: від 8 599 грн/міс для І зони, від 4 410 грн/міс – для ІІ зони і від 1 323 грн/міс у спальних районах.

Як зауважив Костянтин Усов, в межах одного майданчика забронювати можна буде не більше 40% машиномісць. 60% лишатиметься загальнодоступними для всіх бажаючих.

Також за умови надходження більше ніж однієї заявки на бронювання машиномісця в межах одного майданчика воно буде виставлятися на онлайн-аукціон.



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