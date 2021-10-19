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Пора запасаться алкоголем
19 октября 2021 | 08:59
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Министерство экономики Украины предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Минимальная цена бутылки водки возрастет с 89,40 до 96,82 грн, говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.
"Нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018-го. С учетом затрат на оплату труда, роста цен на сырье и энергоносители их нужно откорректировать. Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн", — говорится в документе.
Предлагается повысить минимальные розничные цены на:
- водку и ликеро-водочные изделия — 6,2%;
- виски, ром и джин — 5,9%;
- коньяк (бренди) — 5,5%;
- винодельческую продукцию, вермуты и другие вина — на 8,2-34,2%.
Розничные цены на виноградные натуральные вина, игристые вина и газированные винные напитки не изменят.
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