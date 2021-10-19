ТЕМА

Пора запасаться алкоголем

19 октября 2021 | 08:59

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Министерство экономики Украины предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Минимальная цена бутылки водки возрастет с 89,40 до 96,82 грн, говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.


"Нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018-го. С учетом затрат на оплату труда, роста цен на сырье и энергоносители их нужно откорректировать. Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн", — говорится в документе.

Предлагается повысить минимальные розничные цены на:

- водку и ликеро-водочные изделия — 6,2%;

- виски, ром и джин — 5,9%;

- коньяк (бренди) — 5,5%;

 

- винодельческую продукцию, вермуты и другие вина — на 8,2-34,2%.

Розничные цены на виноградные натуральные вина, игристые вина и газированные винные напитки не изменят.



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