Патрули по проверке Covid-сертификатов украинцев появятся 21 октября

19 октября 2021 | 09:02

Рейды правоохранителей будут нацелены лишь на места, где обязаны быть только привитые граждане

Мобильные группы из сотрудников патрульной полиции, Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней на местах начнут проверять подлинность сертификатов о вакцинации украинцев против Covid-19 с 21 октября.

Об этом рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1" на соответствующем телеканале замначальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий. При этом он подчеркнул, что речь идет о проверках только в тех местах, где обязаны находиться только вакцинированные.