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Xiaomi з 2024 року почне випускати автомобілі
19 октября 2021 | 12:48
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Китайська технологічна компанія Xiaomi з 2024 року почне випускати електромобілі. Про це на зустрічі з інвесторами розказав генеральний директор компанії Лей Цзюнь, пише Reuters.
У березні в Xiaomi заявили, що мають намір інвестувати до 10 млрд доларів у виробництво електромобілів протягом наступних десяти років. Компанія зареєструвала автомобільний підрозділ Xiaomi Motors наприкінці літа.
Перший автомобільний завод компанії буде розташований біля Пекіна, пишуть китайські ЗМІ.
За словами Лей Цзюня, Xiaomi вирішила увійти в автомобільний бізнес не для того, щоб "бути в центрі уваги". За його словами, спектр продуктів Xiaomi - від смартфонів до рішень розумного дому - становить велику інтелектуальну екосистему, і електромобіль стане її дуже хорошим доповненням.
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