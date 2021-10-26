Що таке NFT: люди платять мільйони за меми і гіфки з котами 26 октября 2021 | 09:41 , Гліб Савченко распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Анімація кота, що летить у космосі, залишаючи за собою шлейф із веселки. Скільки вона може коштувати і чи коштує взагалі хоч чогось? Як з'ясувалося, так. Минулого місяця за це відео - відомий інтернет-мем Nyan Cat - віддали майже 600 тисяч доларів.

Продане відео й досі є на Youtube. І подивитися його може кожен. 600 тисяч доларів покупець заплатив просто, щоб вважатися власником популярного мему. Звучить дивно? Тоді ще більше вас здивує той факт, що в мережі торгують віртуальними земельними ділянками, які існують виключно в інтернеті. І так, на цей товар також знаходяться покупці, готові викладати за право власності на шмат цифрової нерухомості тисячі доларів. Лотами слугують і фрагменти баскетбольних матчів. Навіть при тому, що їх легко можна знайти у вільному доступі, тисячі людей платять за короткі відео чималі гроші. Виставити на продаж можна навіть твіт, як це нещодавно зробив співзасновник Twitter Джек Дорсі. За публікацію, яку він залишив у далекому 2006 році, вже готові викласти 2,5 мільйона доларів. Усе це - частина ринку NFT-токенів, який зараз переживає справжній бум. Лише у лютому загальна сума транзакцій в цьому сегменті перевищила 340 мільйонів доларів. Це більше, ніж за увесь попередній рік, коли обсяг торгів сягав 250 мільйонів. Розповідаємо, що це за загадковий ринок NFT і чому люди готові платити величезні кошти за те, що, на перший погляд, має сумнівну цінність. Що таке NFT NFT-токени є своєрідним розвитком ідеї криптовалют. Як і традиційні цифрові гроші - біткоїн чи ефіріум - вони працюють на технології блокчейн. Ключова відмінність лише в одному: якщо одна "монета" біткоїна, приміром, нічим не відрізняється від іншої "монети" біткоїна, то кожен NFT може бути унікальним (або мати обмежену кількість копій). Звідси і назва NFT - non fundgible-token (невзаємозамінний токен). Якщо у вас є унікальний NFT-токен, то можна бути впевненим: такого немає більше ні в кого. Це перетворює NFT на щось на кшталт сертифікату, який засвідчує ексклюзивне право власності на той чи інший цифровий актив - фото, відео, музику, ілюстрацію або гіфку з котом. "Запакувати" в NFT можна майже все, що існує в інтернеті. АВТОР ФОТО,OPENSEA Віртуальна земельна ділянка, яку можна придбати в мережі, якщо у вас є зайвий мільйон доларів В код NFT зашита, зокрема, інформація про автора продукту, її нинішнього власника, механізм автоматичного нарахування роялті з майбутніх перепродажів тощо. Підробити такий токен неможливо. Як би дивно усе це не виглядало, цифрові активи потроху прирівнюються до фізичних, і все більше людей готові платити за те, аби вважатися одноосібним власником певного цифрового продукту, - навіть якщо йдеться про звичайну анімацію. І якщо спершу сфера NFT була переважно прихистком для ентузіастів, які займалися колекціонуванням різноманітних цифрових активів, то зараз на цей ринок усе частіше звертають увагу серйозні гравці. З чого все починалося. Жабеня Пепе і криптокотики Перші експерименти з NFT почалися у 2017 році - з мемів про жабеня Пепе, розміщених на платформі Rare Pepe Directory. Одна з виставлених там карток - портрет Гомера Сімпсона, стилізованого під Пепе, - незабаром продалася за 500 доларів, а приблизно через рік вона пішла з молотка вже за 38 тисяч. АВТОР ФОТО,RARE PEPE DIRECTORY За цю картинку у 2018 році заплатили майже 40 тисяч доларів - для сучасного NFT-ринку, сума незначна Далі були CryptoPunks - це серія піксельних портретів віртуальних персонажів "криптопанків", випущених обмеженим тиражем у 10 тисяч карток. Спершу вони роздавалися безкоштовно, але поступово перетворилися на об'єкт колекціонування серед ентузіастів, які готові були купувати одне в одного право на володіння тим чи іншим персонажем. На початках ціни були незначними, але постійно зростали й у 2021 році досягли мільйонних позначок. У лютому за одного з криптопанків заплатили 800 ефірів (ефіріум - друга за популярністю криптовалюта після біткоїна - Ред.), що за тодішнім курсом дорівнювало 2 млн доларів. АВТОР ФОТО,LARVALABS Серія ілюстрацій "криптопанків", яка здійняла фурор на ринку NFT. Перші три зображення на фото продалися за понад мільйон доларів. Усі інші - за сотні тисяч NFT - це про інтернет, тому рано чи пізно справа мала дійти і до теми котів. У 2017 році з'явилася віртуальна гра CryptoKitties ("Криптокотики"), яка зводилася до того, що гравці можуть збирати, купувати, продавати і навіть спарювати віртуальних кошенят різних типів. Кожен криптокіт - унікальний і має власні характеристики, які може передати своєму потомству. Мета учасників - зібрати кошенят з найбільш рідкісними особливостями. Звучить, як невигадлива гра для дітей? Можливо, але грали в неї цілком дорослі люди. Ба більше - готові були викладати за зображення того чи іншого котика величезні суми. Уже до березня 2018 року аудиторія CryptoKitties складала 1,5 мільйона людей, а ціни на криптокошенят сягали сотень тисяч доларів у криптовалютному еквіваленті. АВТОР ФОТО,CRYPTOKITTIES Ось це зображення "криптокотика" продали за 600 ефіріумів. За ниніншнім курсом, це понад 1 мільйон доларів Що відбувається зараз Кінець 2020-го і початок 2021-го року - найкращі часи в поки що нетривалій історії NFT-ринку. В компанії, що запускають проєкти в цьому секторі, вкладаються великі інвестфонди - як-от Andressen Horowitz, - а на цифрове мистецтво, "запаковане" в NFT-токени, звертає увагу найбільший аукціонний дім Christie's. Зараз на сайті Christie's триває аукціон роботи цифрового художника Beeple - найбільша ставка наразі складає понад 9 мільйонів доларів. Ця робота не має жодного матеріального втілення - покупці платять за віртуальний токен, який засвідчить їхнє право власності на картинку, яку не так вже й складно знайти в мережі. АВТОР ФОТО,CHRISTIE'S NFT-токен, який продає Christie's, - колаж із робіт, які художник Beeple створював упродовж останніх 5 тисяч днів Восени в NFT-сектор прийшла Національна баскетбольна асоціація - NBA, - аби запустити проєкт Topshots, де можна колекціонувати і продавати віртуальні картки з відеофрагментами баскетбольних матчів. Користувач купує упаковку з такими фрагментами, не знаючи, які саме картки всередині. Деякі картки є більш цінними, бо випущені обмеженим тиражем, деякі - менш цінні, бо випускаються у великій кількості. Далі можна обирати: збирати колекцію з певних карток або продати їх іншим колекціонерам. Механіка дуже схожа на популярні у 2000-х роках альбоми для колекціонування наклейок з футболістами - купуєш комплекти таких наліпок і намагаєшся якнайшвидше заповнити весь альбом. У NBA Topshots, щоправда, ці "наклейки" віртуальні, а суми, які люди готові за них викладати, сягають сотень тисяч доларів. У лютому, наприклад, за картку з данком Леброна Джеймса заплатили $125 тисяч, а тепер просять іще більше. АВТОР ФОТО,NBA TOPSHOTS Деякі картки на NBA Topshots коштують сотні тисяч доларів Створити власний NFT і спробувати його продати наразі може кожен - для цього є платформи-маркетплейси на кшталт Rarible, OpenSea або Nifty Gateaway. Звісно, просто розмістити той чи інший цифровий актив мало - треба ще знайти покупця. Ті, кому це вдається, добре на цьому заробляють - навіть якщо самі не до кінця розуміють, що таке NFT і чому хтось платить за їхні роботи такі великі гроші. Топові автори вже виручили на NFT-манії мільйони. Загалом під виглядом NFT продаються ілюстрації, анімації, музика, ігрові елементи для комп'ютерних ігор і навіть земельні ділянки з віртуального всесвіту Decentraland. Гроші з повітря чи революційна технологія Багатьом важко збагнути, чому за звичайне зображення кота чи фрагмент матчу NBA, який можна подивитися на Youtube, хтось готовий платити, - адже усе це, здавалося б, не має жодної реальної цінності. Тому критики нерідко називають усю сферу NFT бульбашкою, яка незабаром лусне. Захисники ж ідеї NFT переконують: цінність - в ексклюзивності. І порівнюють цифрове колекціонування з фізичним колекціонуванням старих бейсбольних карток, марок, музичних платівок чи інших раритетних об'єктів. Для когось ті ж марки не коштують нічого, але інші готові платити величезні суми за саме відчуття того, що ти є власником цього цінного для вузького кола людей активу. І навіть той факт, що цифрові активи не мають жодного фізичного втілення і що їхні копії можна знайти в мережі, нічого не змінює, пояснює Марк Андрессен з інвестиційного фонду Andressen Horowitz: "Ви платите за відчуття". АВТОР ФОТО,BEEPLE Одна з попередніх робіт художника Beeple, яка продалася за 6 мільйонів доларів Однак колекціонування - не єдине сфера, де NFT може стати у нагоді. Ідейні прихильники NFT вважають, що вона зможе здійснити революцію у сфері права власності - і не лише в інтернеті. Адже NFT зосереджує в собі чимало функцій, які наразі розподілені між різними інституціями чи посередниками. Зокрема слугує надійним підтвердженням справжності якогось активу і унеможливлює махінації та підробки. З часом, вірять прихильники NFT, в такі цифрові токени будуть "запаковані" дипломи, водійські посвідчення, права власності на нерухомість та будь-які інші ліцензії чи документи, ключовою ознакою яких має бути справжність. Утім, скільки саме років може зайняти така технологічна революція, поки що не наважуються спрогнозувати навіть найзаповзятіші апологети NFT. Навіть вони нерідко погоджуються, що конкретно зараз цей сектор є дуже спекулятивним - багато хто просто скуповує NFT-токени, щоб швидко перепродати їх за більшу ціну. Та поки навколо теми NFT існує "хайп" і в цей сектор приходить все більша аудиторія з новими грошима - ринок NFT зростає. Але якщо "хайп" мине, то цілком можливо, що меми, зображення котиків та картки NBA, за які сьогодні готові платити мільйони доларів, знову не коштуватимуть нічого. ВВС Україна



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