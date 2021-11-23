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Украинский стартап Senstone собрал $110 000 на Kickstarter на второй гаджет
23 ноября 2021 | 13:26
Senstone — украинский стартап, который разрабатывает компактный голосовой ассистент в виде кулона. Он крепится на одежду, например на воротник рубашки, и помогает делать заметки голосом.
Второе поколение продукта называется Scripter. До конца кампании на продукт собрали $111 000.
Стартап Senstone основал Назар Федорчук в 2015 году. Годом позже к проекту присоединился Маркиян Мацех в роли сооснователя. Но уже в 2019 году покинул проект по обоюдному решению партнеров.
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