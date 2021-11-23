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Украинский стартап Senstone собрал $110 000 на Kickstarter на второй гаджет

23 ноября 2021 | 13:26

Senstone — украинский стартап, который разрабатывает компактный голосовой ассистент в виде кулона. Он крепится на одежду, например на воротник рубашки, и помогает делать заметки голосом.


Второе поколение продукта называется Scripter. До конца кампании на продукт собрали $111 000.

  • Впервые о компании стало известно в 2017 году, когда стартап вышел на Kickstarter c одноименным продуктом. В той кампании команде удалось собрать $302 000 от 2700 бекеров.
  • В ноябре 2021 года компания снова вышла на краудфандинг со вторым поколением ассистента под названием Scripter. Это усовершенствованная версия прошлой модели.
  • Как и предшественник Scripter, умеет переводить голосовые заметки в текст, записывать их на диктофон, устойчив к воде, пыли и падениям. Во втором девайсе разработчики улучшили качество записи и ускорили перевод голоса в текст. Новый аккумулятор Scripter может работать в 3,5 раза дольше: 10 дней в режиме ожидания и 6 часов беспрерывной записи. Размер облачного хранилища тоже вырос.
  • В 2021 году компания также представила The Accurate Notes — мобильное приложение, которое работает в паре с кулоном. В нем собираются все записи, которые можно редактировать или делиться ими.
  • Стоимость Scripter на Kickstarter $100. На момент выхода статьи его заказали уже 748 человек. Прошлая версия стоила $120 на краудфандинге и $145 — в рознице.

Стартап Senstone основал Назар Федорчук в 2015 году. Годом позже к проекту присоединился Маркиян Мацех в роли сооснователя. Но уже в 2019 году покинул проект по обоюдному решению партнеров.



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