Украинский стартап Senstone собрал $110 000 на Kickstarter на второй гаджет

Стартап Senstone основал Назар Федорчук в 2015 году. Годом позже к проекту присоединился Маркиян Мацех в роли сооснователя. Но уже в 2019 году покинул проект по обоюдному решению партнеров.

Senstone — украинский стартап, который разрабатывает компактный голосовой ассистент в виде кулона. Он крепится на одежду, например на воротник рубашки, и помогает делать заметки голосом.