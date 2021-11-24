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Новые подробности трагедии в Болгарии
24 ноября 2021 | 09:17
Пассажиры автобуса погибли в течении трех минут.
Об этом рассказал местным журналистам представитель Пернинского обласного совета Васко Пиргов, сообщает "ДС" со ссылкой на "Европейскую правду".
Пиргов находился на месте происшествия вместе с первыми полицейскими и пожарными. Когда он прибыл около 3:30, пожар был потушен, и масштабы трагедии стали ясны.
По его словам, автобус остановился на заправке, которая находится всего в 20 минутах от места трагедии, и поэтому маловероятно, что затем водитель уснул за рулем.
По словам Пиргова, водитель, вероятно, ехал с несоответствующей скоростью и ошибся с выбором полосы в районе поворота.
"Автобус задел передним правым колесом знак, который отлетел на 45 метров вперед. Дорожное покрытие было идеальным, автобус не скользил. Тормозного пути нет", — подчеркнул он.
По его словам, автобус двигался со скоростью более 100 км/ч, и водитель не отреагировал должным образом.
Вероятно, после столкновения со знаком лопнуло колесо. Искры образовывались при трении металла о металл. Пожар начался спереди, и, по данным полиции, в запасных шинах были канистры с маслом. По словам Пиргова, большинство погибших, вероятно, задохнулось.
"Думаю, через 2-3 минуты автобус сгорел", — добавил он.
Как писала "ДС", туристический автобус, следовавший из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП вблизи села Боснек ночью 22 ноября. Вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек. Не менее семи — в больнице с ожогами. Среди погибших — 12 детей.Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.
Граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.
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