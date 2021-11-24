Новые подробности трагедии в Болгарии

Как писала "ДС", туристический автобус, следовавший из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП вблизи села Боснек ночью 22 ноября. Вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек. Не менее семи — в больнице с ожогами. Среди погибших — 12 детей.Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.