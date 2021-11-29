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БУ И ЗЕ СИДЕЛИ НА ПРЕССУХЕ
29 ноября 2021 | 13:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вся страна только тем и занята, что обсуждает "героическую" выходку журналиста Бутусова на пресс-конференции Президента Зеленского. Не хотел писать. Думал – все и так очевидно, но нет, не очевидно!
Зе с дня инаугурации вел себя как гопник: «козу» показать перед Мариинским дворцом, кривляться в президентском кресле, постить свою шаурму на автозаправке... Это неуважение к каждому гражданину без исключения. И вот к нему на прессуху заявляется такой же как Зе в статусе журналиста Бу и общается с первым лицом моей страны в том же стиле, что и Президент со страной. Кто он: смельчак-герой, жертва режима? Да он просто хамло! Только Бу, оскорбляя нелюбимого мною Президента, кроме граждан этой страны оскорбляет также всех журналистов.
Вообще-то журналистика – это зеркало общества. Какие бы к нам не предъявляли претензии, каков читатель – таков и журналист. Мы пишем о том, что вам нравится и придерживаемся стиля, который вам люб. Спросите у телевизионщиков у каких программ самые высокие рейтинги и все узнаете о себе.
Хамить президентам у нас начали со времен Кучмы. Основоположником движения стала Татьяна Коробова. Но та хоть делала это талантливо. Кучма ушел, но хамить не перестали. Помню, как резануло слух болезненное хамство Сони Кошкиной на прессухе Порошенко, с намеком на ширящиеся сплетни о его болезни. Не менее ужасно было хамство «дорогэнькой» тогда же. И никого это не возмутило. А коллеги вскоре поспешили попиариться, натянув «тематические» футболки. Обществу понравилось. Пресса чутко уловила трэнд.
И вот появляется Бу как новая стадия хамства. Но этот пошел дальше. Уже и «морду бить надо» и публикует идиотское видео, где он палит из гаубицы. Ты страшный патриот или журналист? Иди в военкомат – отправляйся на передовую и там пали, когда командир скомандует. Где тут журналистика? В лучшем случае - пропаганда, да и та идиотская.
И, кстати, почему Бутусов не ответил на вопросы, которые поставил ему Зеленский? Зачем он публиковал то, что нельзя было делать – про использование турецкого беспилотника? Он не догадывался, что русские ответят и могут погибнуть наши бойцы, что и случилось?
И главное: в перепалке Бу и Зе я не почерпнул и толики информации: скандальные разборки – не более. При чем тут журналистика в принципе? Пора уже собираться Бутусову в политику – следом за предшественниками Лещенко с Наемом. В политике можно скандалить и пиариться каждый день, и оклады там хорошие.
Юрий Луценко считает иначе: Бутусов жиж патриот. Я не знаю такой профессии. У патриотов индульгенция на хамство? А те патриоты, что громят музыкальные клубы в Киеве под наблюдением и при соучастии полиции – тоже вне закона и морали?..
Прав Арестович: следует охранять не только психическое, но и физическое здоровье патриотически настроенного хама Бутусова. Его загадочная смерть станет очередной победой российских спецслужб.
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