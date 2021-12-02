Космическое хулиганство

02 декабря 2021 | 13:07

Эксперты сходятся во мнении, что испытание российской противоспутниковой ракеты, в результате которой 15 ноября был разрушен старый спутник Космос 1408, на долгие годы вызовет головную боль у операторов спутников на низкой околоземной орбите. Могут ли они привлечь виновных к ответственности?

По словам Кристофера Джонсона, советника по космическому праву в Secure World Foundation, частной организации, действия России сродни выбросу токсичного химического вещества в океан. Каждому, кто запускает спутники в пораженном участке, теперь остается справиться с “выпадением осадков” – облаком из более чем 1500 кусков космического мусора размером более 10 сантиметров и тысяч более мелких фрагментов, которые невозможно отследить с Земли. Эти осколки несутся в космосе со скоростью 25 000 км/ч, совершенно неконтролируемо, угрожая всему на своем пути.

Среди тех, кто находится в опасности:

Международная космическая станция, где семерым астронавтам на борту пришлось укрыться от обломков после испытания ASAT, и мегасозвездие Starlink компании SpaceX, состоящее из почти 2000 спутников.

Это противоспутниковое испытание, вероятно, является нарушением международного космического права, называемого Договором Организации Объединенных Наций по космосу, который обязывает страны использовать космос ответственно и в гармонии с другими.

Статья IX договора, подписанного в 1967 году, призывает страны сотрудничать и помогать друг другу в космосе, избегать загрязнения космической среды и не ущемлять интересы других космических держав.

Я бы сказал, что государство уже может заявить, что Россия не проявила должного внимания к соответствующим интересам других государств “, – считает Джонсон.

Предшественник России, Советский Союз, был в числе первых стран, подписавших Договор по космосу в разгар космической гонки эпохи холодной войны.

Спустя более 50 лет Россия решила продемонстрировать свои навыки уничтожения спутников на цели, расположенной прямо в центре одного из наиболее часто используемых участков космоса вблизи Земли. Спутник Космос 1408 находился на высоте около 470 километров, всего на 40 км над космической станцией. Спутники Starlink находятся на орбите на высоте 550 км. Есть много других, в том числе, например, пара сотен космических аппаратов компании Planet по наблюдению за Землей, которые летают между 450 и 500 км.Все эти операторы теперь должны будут выполнять более чем в два раза больше маневров по предотвращению столкновения с космическим мусором.

Тим Флорер, Глава Департамента ESA по вопросам космического мусора:

«Рабочая нагрузка, безусловно, увеличится», – сказал Флорер. «В частности, для всего, вплоть до орбиты на 600 километров ».

Большее количество маневров по уклонению означает, что у спутников быстрее закончится топливо и они будут проводить больше времени в перерывах, не предоставляя тех услуг, для которых они были предназначены, поскольку они должны быть отключены во время маневров. По иронии судьбы, бремя предотвращения дальнейших столкновений и создания новых орбитальных обломков теперь лежит на плечах операторов спутников, которым придется регулярно вызывать группы экспертов для проведения этих коварных столкновений.

Правовая основа для предъявления иска к России непроста. В 1972 году ООН согласовала дополнение к Договору о космосе, Конвенцию об ответственности, в которой говорится, что каждое государство несет полную ответственность за любой ущерб, который причинит на Земле, в воздухе или в космосе.

До сих пор эта ответственность сработала только один раз. В 1978 году Россия согласилась заплатить 3 миллиона канадских долларов (2,36 миллиона долларов) после того, как остатки ее разведывательного спутника Космос 954 пережили возвращение в атмосферу и рассеяли высокорадиоактивный материал вдоль участка северной Канады шириной 600 км. Но никто еще никого не заставлял платить за ущерб, нанесенный в космосе.

Китай

Несмотря на возмущение международного сообщества, Китаю сошло с рук создание самого большого в истории облака космического мусора в результате испытания противоспутниковой ракеты в 2007 году.

Фрагменты этого инцидента до сих пор представляют наибольшую угрозу для космических аппаратов в околоземном космическом пространстве.

Космос 2251

Два года спустя российский спутник Космос 2251 столкнулся с американским коммерческим спутником Iridium 33. В результате столкновения образовалось еще одно массивное облако обломков, которое и по сей день загромождает орбиту. В этом случае тоже никто не ответил.

Рам Джаху, эксперт по международному космическому праву и преподаватель Университета Макгилла в Монреале, говорит, что Конвенция об ответственности в основном понимается как покрытие реального физического повреждения спутника. Например, если обломки, образовавшиеся в ходе российских испытаний ASAT, уничтожили спутник Starlink, SpaceX могла бы попросить правительство США потребовать от правительства России возместить ущерб от имени компании. Но до тех пор, пока Starlink и всем другим операторам удается уклоняться от мусора, будет труднее взыскать компенсацию финансового ущерба, вызванного этой постоянной необходимостью маневрирования.

«Это возможно, но очень сложно», – сказал Джаху . «Сценарий [физического ущерба] относительно прост, потому что относительно легко доказать, кто причинил ущерб. Это необходимо установить до подачи иска. Сценарий [экономического ущерба] доказать будет труднее». Джонсон, однако, считает, что последствия этого инцидента могут создать новый прецедент, расширив традиционное понимание «ущерба», включив в него экономические последствия уклонения от космического мусора.

«Мы часто думаем, что ответственность за ущерб в соответствии с космическим законодательством требует физического ущерба», – сказал Джонсон. «Но взгляды на это меняются, и только денежный и операционный ущерб также может быть включен в качестве компенсируемого ущерба».

Итак, если все эти агентства и операторы, пострадавшие от российской противоспутниковой демонстрации, захотят привлечь виновных к ответственности, куда они пойдут?

Во-первых, к своим правительствам, которые затем могут передать дело в глобальные институты со штаб-квартирой в Гааге: либо в Международный суд для публичного слушания, либо в Международный арбитражный суд, где дело будет рассмотрено позже.

Ситуация также может быть урегулирована в дипломатических переговорах между государствами. Важно, чтобы жертвы рассказали о нанесенном вреде.

«Они должны дать миру понять, должны ли они выполнять маневры – сколько это стоит сделать, насколько из-за этого сокращается срок службы спутника», – сказал Джонсон. «Дайте миру знать, как на вас повлияли.

В последние годы эксперты со всего мира все чаще призывают к более строгим мерам предотвращения космического мусора. Запускается все больше и больше спутников, и с этим возрастает риск космических столкновений. По данным ЕКА, в настоящее время около 3000 неработающих спутников летают вокруг Земли.

Ступени отработанных ракет, которые подняли эти спутники, также остаются на орбите и иногда взрываются, образуя массу осколков. Столкновения космического мусора со старыми спутниками порождают еще больший беспорядок. По оценкам ЕКА, в целом космос вокруг Земли содержит ошеломляющие 36 500 кусков мусора размером более дюймов 10 сантиметров, 1 миллион кусков от 1 до 10 см в поперечнике и 330 миллионов кусков меньше 1 см, но больше 1 миллиметра. Каждый из этих фрагментов способен разрушить или, по крайней мере, значительно повредить спутник.

В августе 2016 года осколок космического мусора размером менее дюйма 5 мм пробил солнечную панель европейского спутника Copernicus Sentinel-1A, наблюдающего за Землей, что привело к потере мощности. Космический аппарат оправился от инцидента и продолжает свою миссию по сей день. Но операторы миссии заявили, что последствия были бы гораздо более серьезными, если бы был поражен основной корпус космического аппарата.По словам Флорера, риск таких аварий увеличится как минимум в течение следующего десятилетия в результате российских испытаний противоспутниковой защиты.

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