08 декабря 2021 | 07:28

Ежегодно в декабре датский Saxo Bank выпускает “шокирующие прогнозы” на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцененных, но разрушительных для экономики событий — “черных лебедей”, способных вызвать цунами на финансовых рынках. Сам банк называет такие прогнозы попыткой исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного — хотя и предупреждает, что самые шокирующие события всегда оказываются наиболее неожиданными.

“Грядет революция!” — в этих двух словах сформулирована суть новой подборки “шокирующих прогнозов”, которые в конце каждого года публикует датский Saxo Bank. Эксперты инвестбанка полагают, что в мировой экономике и обществе в целом “растет напряжение”, справиться с которым нынешняя система не способна. А это значит, что революция не возможна, а неизбежна, вопрос только в том, “когда и как она произойдет”.

“Если нынешняя система должна измениться, но не может, революция — единственный путь вперед”, — заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Под революцией аналитики Saxo Bank понимают не свержение правительства той или иной страны, а масштабные перемены во всем мире, отказ от прежних парадигм и “моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении”.

“В 2022 году, вероятно, будет гораздо больше волатильности, поскольку революционные движения активизируются, бросая вызов статус-кво, пока мы будем вслепую продвигаться к новой парадигме. Некоторые из этих движений приведут к позитивным сдвигам, некоторые — наоборот”, — добавил Якобсен.

Авторы прогноза Saxo Bank предупреждают, что их предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов, а касаются в первую очередь маловероятных событий, но возможность их воплощения в жизнь не стоит недооценивать. Самые разрушительные события всегда оказываются наиболее неожиданными, подчеркивается в обзоре.

Гонка вооружений на гиперзвуке и холодная война

К числу важнейших потрясений 2022 года эксперты Saxo Bank относят, в частности, начало новой холодной войны и массовой гонки гиперзвуковых вооружений, в которой главными соперниками станут США и Китай, но присоединятся и другие игроки, располагающие передовыми военными технологиями, в том числе Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

“Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статус-кво, поскольку несут в себе асимметричные новые оборонительные и наступательные возможности”, — отмечается в прогнозе. В Saxo Bank полагают, что новые технологии разрушат сами основы мировой военной стратегии сверхдержав, одной из которых был принцип взаимного гарантированного уничтожения в ядерной войне. До сих пор ни один из соперников не имел надежды нанести ядерный удар безнаказанно — у противника всегда оставалось время для нанесения столь же разрушительного контрудара.

“Скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождают веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара”, — говорится в прогнозе. Именно поэтому, подчеркивается в документе, новая гонка вооружений и станет массовой — “ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей”.

“Приостановка” демократии в США и скачок цен

В ноябре 2022 года в Соединенных Штатах пройдут выборы в палату представителей и сенат конгресса США. При этом, согласно прогнозу Saxo Bank, противоречия между сторонниками Республиканской и Демократической партий обострятся настолько, что это кончится полномасштабным конституционным кризисом, который разразится в начале 2023 года.

Причиной кризиса, предсказывают эксперты, станет как готовность республиканцев пойти на все, чтобы вернуть себе контроль над конгрессом, так и развязанная демократами “кампания по разжиганию страха”, а также бездумная поддержка последними популистских идей. В результате после выборов противоречия “дойдут до предела”.

“Одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день — 3 января 2023 года”, — говорится в прогнозе Saxo Bank. “Демократия в США будет “приостановлена”, — резюмируют авторы обзора.

Параллельно с политическим в США будет развиваться и второй кризис — экономический, уверены в Saxo Bank. Эксперты полагают, что к концу 2022 года спрос на рабочую силу в США намного превысит предложение, так как многие из тех, кто потерял работу во время пандемии COVID-19 и жил на пособия, не захотят отказаться от них ради прежних низких зарплат.

“Пандемия способствовала пробуждению рабочей силы. В разных отраслях и классах доходов они [работники] понимают, что сейчас имеют больше прав, чем когда-либо. Они требуют лучших условий труда, более высокой заработной платы, большей гибкости и ощущения цели от работы”, — отмечается в прогнозе.

В результате к четвертому кварталу 2022 года работодателям в США придется резко поднять зарплаты — у половины населения страны с меньшими доходами они вырастут в среднем на 15%. Следствием этого станет скачок цен.

“К началу 2023 года инфляция в США достигнет годового темпа выше 15% впервые со времен Второй мировой войны. Это подтолкнет Федеральную резервную систему к слишком слабому и позднему ужесточению денежно-кредитной политики”, — прогнозирует Saxo Bank.

Люди смогут жить дольше, что откроет дорогу новым кризисам

Уже в будущем году, согласно прогнозу Saxo Bank, ученым удастся добиться крупного прорыва в деле продления жизни людей и повышения ее качества.

“В 2022 году произойдет крупный прорыв в многофакторном подходе, поскольку будет составлен “коктейль” из лечебных средств, который регулирует процессы на уровне клеток, чтобы продлить их жизнь и, следовательно, жизнь всего организма. Будущее может быть открыто для пожилых людей, так как новое средство может замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки”, — говорится в прогнозе.

Более того, уверены в Saxo Bank, люди получат возможность жить не только дольше (в среднем на 25 лет), но также лучше и даже веселее, ведь новые технологии устранят множество недугов — от заболеваний сердца до нейродегенеративных расстройств.

Для человечества, однако, столь “колоссальная победа” станет и новой проблемой: открытия ученых откроют дорогу “этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов”.

“Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что станет жить в среднем до 115 лет и будет здоровым. Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчет цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания? Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот “коктейль” доступным для всех?” — говорится в прогнозе Saxo Bank.

Проигрыш Facebook и остальные шокирующие прогнозы

В число остальных шок-прогнозов на 2022 год Saxo Bank включил: