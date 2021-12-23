Развели по-крупному: самые большие компенсации при разводах бизнесменов 23 декабря 2021 | 10:23 распечатать [0] комментарии [0] Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о планах развестись с женой Мелиндой. Два года назад самым дорогим разводом стало расставание лидера мирового рейтинга Forbes Джеффа Безоса и Маккензи Скотт. Кто при разводе передавал вторым половинам самые крупные суммы?

Джефф и Маккензи Безос



Сумма отступных — около $38 млрд



Основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи в 2019 году — спустя 25 лет брака. Он передал ей 19,7 млн акций Amazon — пакет составлял около 4% компании и оценивался тогда в $38,3 млрд. Эти условия развода в 2020 году сделали Маккензи Скотт самой богатой женщиной мира в рейтинге Bloomberg. В марте 2021 года бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта



Джослин и Алек Вильденштейн



Сумма отступных — $3,8 млрд



Развод торговца произведениями искусства Алека Вильденштейна и его супруги Джослин до расставания Безоса с женой считался самым дорогим в истории. Вильденштейну пришлось выплатить бывшей жене компенсацию в $3,8 млрд, из которых $2,5 млрд должно было быть выплачено единовременно, а затем на протяжении 13 лет миллиардер был обязан отчислять ей по $100 млн. Второй женой бизнесмена стала российская модель Любовь Ступакова, которая на 34 года младше его



Билл и Мелинда Гейтс



Предполагаемая сумма отступных — $1,8 млрд



В мае 2021 года основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что они с женой Мелиндой приняли решение развестись после 27 лет брака. Он объяснил это тем, что они «больше не верят, что могут развиваться как пара на следующем этапе жизни». Супруги продолжат работать в благотворительном фонде, который создали вместе в 2000 году.



Портал TMZ позднее со ссылкой на заявление Мелинды Гейтс сообщил, что она не будет претендовать на алименты и все имущественные вопросы хочет решить согласно уже существующему соглашению о раздельном проживании (его подробности в публикации не были приведены). По информации агентства Bloomberg, в день объявления о разводе Мелинда Гейтс получила ценные бумаги на сумму $1,8 млрд. Их ей перевел фонд Cascade Investments, через который ее супруг владеет акциями ряда крупных компаний. Приобретения Мелинды — бумаги Канадской национальной железнодорожной компании ($1,5 млрд) и крупнейшего американского автодилера Autonation ($300 млн).



Билл Гейтс входит в число богатейших людей планеты. В рейтинге Forbes 2021 года он расположился на четвертом месте с состоянием $124 млрд. Кроме того, он признан самым крупным частным землевладельцем в США: ему принадлежит 1 тыс кв. км земли, большая часть из них — сельскохозяйственные угодья



Руперт Мердок и две его жены



Сумма отступных — $1,8 млрд и $1,7 млрд



Постоянный участник всевозможных списков богатейших людей планеты медиамагнат Руперт Мердок разводился трижды. Самым дорогим для него стал развод с третьей женой Венди Дэнг. После развода он остался ей должен $1,8 млрд. Чуть дешевле Мердоку обошелся развод с его второй женой Анной (на фото): в 1997 году он был вынужден выплатить ей компенсацию в размере $1,7 млрд



Билл и Сью Гросс



Сумма отступных — $1,3 млрд



Жена финансиста, основателя управляющей компании Pimco подала на развод в 2016 году, и в результате получила $1,3 млрд, в том числе дом в Лагуна-Бич за $36 млн и картину Пикассо «Отдых» (1932) — ее она продала за $35 млн. До развода Билл Гросс стабильно входил в число 400 самых богатых людей мира. Сейчас он выбыл даже из первых двух тысяч, издание Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд



Берни и Славика Экклстоун



Сумма отступных — $1,2 млрд



Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун развелся с женой, которая была младше его на 28 лет, в 2009 году, после 27 лет брака. Благодаря крупнейшей компенсации Славика стала одной из богатейших женщин Великобритании



Стив и Элен Винн



Сумма отступных — $1 млрд



Американский миллиардер, сделавший свое состояние в сфере недвижимости, в 2010 году развелся с супругой Элен. Развод стал для них не первым — пара уже расходилась в 1986 году после 23 лет совместной жизни, однако в 1991 году был заключен новый брак. Сам бизнесмен оценивал второй развод как один из самых дорогих в истории, однако отмечал, что ему удалось сохранить с бывшей супругой дружеские отношения



Харольд и Сью Энн Хамм



Сумма отступных — $974,8 млн



Американский миллиардер Харольд Хамм, разбогатевший на добыче и транспортировке нефти, в 2012 году расстался со своей второй супругой. Сью Энн Хамм претендовала на половину состояния своего мужа, которое оценивалось в $20 млрд, однако в итоге ситуацию удалось разрешить выплатой компенсации в $974,8 млн



Аднан и Сорайя Хашогги



Сумма отступных — $874 млн



Саудовский бизнесмен, в начале 1980-х годов считавшийся одним из богатейших людей планеты, заработал состояние на посредничестве в торговле оружием между США и Саудовской Аравией. В 1982 году он развелся со своей супругой, англичанкой по происхождению, перешедшей в ислам. Размер компенсации составил $874 млн

Фархад и Татьяна Ахмедовы



Первоначальная сумма отступных — $630 млн



11 мая 2017 года Высокий суд Лондона присудил бывшей жене российского миллиардера Фархада Ахмедова компенсацию в £453 млн (в 2021 году это около $630 млн). Пара развелась еще в 2000 году. В 2020-м Татьяна Ахмедова подала в суд на своего сына Темура, посчитав, что он помогал отцу спрятать активы, чтобы не выплачивать положенную компенсацию. В апреле 2021-го Высокий суд Лондона удовлетворил ее иск, обязав Темура Ахмедова выплатить ей £75 млн (более $100 млн).



А вот сами бывшие супруги в июле 2021 года пришли к соглашению, в рамках которого Татьяна Ахмедова согласилась на треть изначально присужденной ей суммы, и миллиардер выплатит ей £150 млн



Дмитрий и Елена Рыболовлевы



Сумма отступных — $603 млн



Российский миллиардер достиг соглашения об условиях развода со своей бывшей женой в 2015 году, после семи лет тяжб. Изначально швейцарский суд обязал Рыболовлева выплатить $4,5 млрд, однако затем сумма претензий была снижена до $603 млн, также в собственность экс-супруге передавалась недвижимость в Женеве. Спустя год после развода Елена Рыболовлева вошла в список Forbes богатейших бизнесменов России.



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