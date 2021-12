Зірку серіалу "Секс і місто" звинуватили у зґвалтуваннях одразу дві жінки 17 декабря 2021 | 11:21 распечатать [0] комментарии [0] Дві жінки звинуватили актора серіалу "Секс і місто" Кріса Нота в сексуальному насильстві у 2004-му і 2015 роках.

Жінки детально розповіли про ймовірні напади журналу The Hollywood Reporter в матеріалі, де вони фігурують під псевдонімами Зої та Лілі. Журнал пише, що жінки не знають одна одну. У своїй заяві 67-річний Кріс Нот сказав, що "зустрічі були за згодою", а звинувачення у нападі "категорично неправдиві". Зої, якій зараз 40, каже, що їй було 22 роки, коли актор нібито зґвалтував її в квартирі в Західному Голлівуді у 2004 році. Лілі, якій зараз 31, каже, що її зґвалтували в його квартирі в Грінвіч-Віллідж у Нью-Йорку в 2015 році, коли їй було 25, а йому 60. У детальній статті журналістки Кім Мастерс також містяться інтерв'ю з тодішніми керівниками Зої, центром медичної допомоги зґвалтованим та подругою Лілі, чиї розповіді, схоже, підтверджують твердження обох жінок. У статті також цитуються текстові повідомлення, якими нібито обмінювалися Кріс Нот і Лілі того місяця, коли стався напад. Кріс Нот відомий своїми акторськими ролями у фільмах "Закон і порядок" і "Секс і місто", в якому він зіграв головну роль - містера Біга. Нещодавно вийшло продовження надзвичайно популярного серіалу під назвою And Just Like That....("І просто так") BBC звернулася до актора за коментарем. У заяві актора для The Hollywood Reporter і Rolling Stone йдеться: "Звинувачення проти мене збоку людей, з якими я зустрічався роки, навіть десятиліття тому, є категорично неправдивими", - наголошує актор. "Ці історії могли бути хоч 30 років тому або 30 днів тому, — але ні завжди означає ні — це межа, яку я не переступав. Зустрічі були за згодою. Важко не поставити під сумнів час появи цих історій. Я не знаю напевно, чому вони з'являються зараз, але я знаю точно: я не нападав на цих жінок". Як повідомляє The Hollywood Reporter, Лілі, яка зараз працює журналісткою, зв'язалася з виданням у серпні. Зої, яка працює в індустрії розваг, зв'язалася в жовтні, оскільки висвітлення виходу серіалу "І просто так.." набирало обертів. "Я побачила, що він повторює свою роль з "Секс і місто", це розворушило щось у мені", - цитує видання Зої, і додає, що вона багато років "ховала" свої спогади, але тепер вирішила "спробувати оприлюднити, ким він є". У статті йдеться, що Зої жила в Лос-Анджелесі в 2004 році і працювала в компанії, яка співпрацювала з Крісом Нотом та іншими знаменитостями. Після того, що вона описує як флірт, Зої каже, що прийняла запрошення відвідати актора в його квартирі в Західному Голлівуді. Там, стверджує вона, актор її зґвалтував. Після цього її подруга наполягла, щоб вони пішли в лікарню, де через наслідки насильства жінці довелося накласти шви. Правоохоронці прийшли поговорити з нею, але жінка каже, що тоді відмовилася розповісти, хто на неї напав. Зої, однак, розповіла цю історію своїм тодішнім керівникам. Журнал The Hollywood Reporter повідомив, що журналісти розмовляли з ними, і вони підтверджують твердження Зої. За словами Зої, у 2006 році вона звернулася за консультацією до Кризового центру зґвалтування UCLA після того, як у неї почалися кошмари. Не розкриваючи подробиць її випадку, клінічний директор центру підтвердив The Hollywood Reporter, що Зої лікувалася там. Далі в статті йдеться, що інша жінка - Лілі - познайомилася з Крісом Нотом, величезним шанувальником якого вона була, коли працювала офіціанткою у VIP-секції нічного клубу Нью-Йорка в 2015 році. "Він, безсумнівно, запав на мене. Мені це лестило. Я знала, що він одружений, мені дійсно соромно це визнавати", - цитує Лілі видання. За її словами, обидва вийшли випити, потім прийшли до його квартири, де актор начебто "намагався поспілкуватися" з нею, перед тим як нібито стягнув з дівчини штани та зґвалтував її. Як повідомляє The Hollywood Reporter, його кореспондент переглянув низку текстових повідомлень, якими актор та Лілі нібито обмінювалися в березні та квітні 2015 року. В одному з них він каже: "До речі, я повинен запитати, чи сподобався вам наш минулий тиждень. Я думав, що це було дуже весело, але я не був упевнений, що ви відчуваєте". Лілі відповіла: "Хм… Мені, звичайно, сподобалася ваша компанія. Чудова розмова…Але я відчувала себе трохи використаною…" Кріс Нот одружений на акторці Тарі Вілсон з 2012 року. У них двоє спільних дітей.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Похоже ,Киве все же доведется уплатить 1,25 млн.грн Путин доказывает, что готов заморозить Европу Лукашенко оценил свои услуги России. В долларах Главу Роскосмоса допросили по делу журналиста-шпиона США решили обесценивать доллар дальше Вдова и дети умершого российского миллиардера бьются за наследство с его сестрой и стюардессой личного самолета