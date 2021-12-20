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Цифровые знания - в массы!
20 декабря 2021 | 09:47 , Олег Ельцов. ТЕМА
Директор Украинского института книги Александра Коваль сообщила, что Национальная цифровая библиотека уже работает в тестовом режиме. Ее собираются запустить в начале 2022 года. Правда, как отмечает пани директор, есть проблемы с закупкой электронных книг и выплатой роялти за каждое скачивание. Что ж, прекрасное начинание! А где взять деньги на закупку книжек и выплату роялти – хорошо известно.
1. Отказаться от поддержки бумажного книгоиздания. Печатная книга – предмет роскоши. 2. Закрыть к чертовой матери 90% пустующих сегодня библиотек. Этот процесс медленно идет уже не первый год, но следует ускориться. Ведь налогоплательщик платит не только за содержание пустующих книжных кладбищ, но и финансирует закупки для них новых изданий, которые никто не прочтет. А еще получится чудесная экономия на фонде ЗП зевающих от безделья библиотекарей. 3. Разогнать Союз писателей (или просто снять с госдовольствия, лишить занимаемых помещений, как например, центрального штаба-дворца на улице Банковой в Киеве).
Вот тогда и найдутся средства не только на закупку электронных книжек и выплату роялти авторам, но и на выплаты стипендий и грантов подающим надежды молодым писателям, поддержку украинской литиндустрии, а не не финансирование книгоиздательской мафии, которая занимается исключительно переводом деревьев в целюлозу, маранием бумаги типографской краской для дальнейшей утилизации, дабы изготовить так необходимую населению оберточную и туалетную бумагу.
Издателям доведется сфокусироваться на повышении качества основной составлящей литпроизведения: отбором достойных работ, в случае необходимости – качественным их переводом, а также редактурой и рекламой.
В наметившемся прогрессе в цифровой популяризации книги печалят два обстоятельства. 1. Речь не идет о поддержке государством выпуска аудиокниг и создания национальной аудиобиблиотеки. 2. Услуги электронной библиотеки предлагают предоставлять исключительно через приложение к смартфону. В такой случае рекомендую заложить в бюджет программы расходы на открытие новых офтальмологических кабинетов и дополнительную подготовку тысяч и тысяч офтальмологов. Как известно, просмотр контента на девайсах с излучающей матрицей крайне вреден для зрения. А вот чтение электронных книжек не вреднее, чем бумажных, ибо технология изготовления и принцип работы экрана электронных книжек принципиально иные.
В целом же, следует резюмировать: мы движемся в верном направлении, и если так дела пойдут и дальше, то скоро книжку будут читать не тысяча человек от силы (таковы нынешние продажи изданий), а в десятки раз больше. И, заметим: читать можно будет совершенно бесплатно. Вернее, платить за чтение будет государство, как оно и должно быть. Ибо просвещение граждан – одна из главных госфункций.
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