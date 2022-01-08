|
КАЗАХСТАН - НЕ МАЙДАН
08 января 2022 | 12:51 , Янина Соколовская
События в Казахстане развиваются не стремительно, а в режиме витиеватой арабской вязи (хотя сама страна перешла на латиницу). Разобраться в ситуации сложно даже тем, кто внутри нее находится, потому зафиксируем то, что понятно сейчас:..
1. В Казахстане произошёл переворот. Он оказался не межклановым, а межродовым, произошедшем в рамках одного Старшего, Назарбаевского клана.
Токаев, представитель бедного рода Старшего клана, фактически оттеснил богатый род, возглавляемый Назарбаевым. Сообщение о задержании племянника Назарбаева, первого зампреда КНБ Самата Абиша, хоть и опровергаемое официальными источниками, - свидетельство удаления правящего рода от власти.
2. Токаев, считавшийся аватаром Назарбаева и зицпредседателем, продемонстрировал самостоятельность и взял власть. Он совершив свержение Назарбаева, казавшееся невозможным. Свидетельство тому – государственные СМИ, переставшие именовать столицу страны Нурсултан (была названа в честь Назарбаева) и употребляющие просто слово "столица ".
3. Назарбаев настолько исчез из информационного поля, что многие засомневались, жив ли он. По одной из версий, у него сердечный приступ и он находится в больнице в Подмосковье. Но эта версия представляется сомнительной, специально подчёркивающей российскую значимость.
4. Казахстанские протесты стихийны и неорганизованы. Именно поэтому они переходят в вандализм, именно потому на их волне поднялся бандитизм. Если бы акции сопротивления были систематизированными, то требованием было бы не удешевление газа и прочая социалка, а национализация казахстанских предприятий, отданных иностранцам.
5. Протесты вспыхнули из-за того, что иностранные предприятия узурпировали казахстанскую экономику, не заботясь о гражданах страны. Сопротивление идет в регионах, где экономикой заправляют иностранцы.￼￼￼￼￼ И газовый бунт - это расплата за статус сырьевой колонии.
Сейчас 75% казахстанского рынка нефтедобычи - в руках зарубежных компаний. На месторождении Тенгиз на Каспии национальный оператор «КазМунайГаз» имеет 20%, Chevron и ExxonMobil, СП «ЛукАрко» (США) – 80%.
На месторождении Кашаган на Каспии «КазМунайГаз» имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.
На месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области «КазМунайГаз» имеет всего 10%, Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.
При этом заппдные компании не платят ренту, а разрабатываемые ими месторождения к 2030 году будут безжалостно исчерпаны.
Аналогичная ситуация в атомной и горнодобывающей (редкоземельные элементы) отраслях, контролируемых американско-канадскими (KAP, Cameco, Brush Wellman, AIX, Aurora minerals Group), японскими (Marubeni corp) и прочими зарубежными корпорациями, получившими «лицензию» от властного клана.
От их присутствия гражданам Казахстана жить легче не стало – их зарплаты мизерны. Фактически иностранные компании ￼ввергли страну в нищету.
Сейчас в Казахстане более 2500 иностранных юридических лиц, контролирующих 60% экономики страны. Их политика и ранее приводила к массовым восстаниям в зоне их действия - Жанаозен, Мангыстау, Атырау в 2004-2011, Атырау, Актобе-2016 и другим, практически незамеченным мировым сообществом.
6. Подъем национальной протестной волны связан и с тем, что в Казахстане активно действуют 22 000 НПО, финансируемых Западом. По имеющимся оценкам, ЕС и США влили в Казахстан 53 млрд. долларов.
Кроме того, усилилось и китайское влияние. ￼ Китай реализует в Казахстане 52 промышленных проекта на 24 млрд долларов. Еще 9,5 млрд. долларов - госдолг Казахстана Китаю.
То есть на волне протестов в Казахстане сейчас происходит столкновение западного и восточного влияния.
7. ОДКБ и Россия моментально согласились на введение военного контингента в Казахстан, хотя он и не подвергся внешней агрессии. Чтобы облегчить ОДКБ задачу, Токаев заявил, что в Казахстане активизировались террористы, прибывшие из-за рубежа.
Российские, киргизские и армянские военные уже прибыли в Казахстан. Таким образом Россия надеется удержать регион в сфере своего влияния и не потерять вместе с Казахстаном перспективу воссоздания СНГ как newСССР.
Но учитывая плотность интересов Европы, США и Китая на казахстанской территории, у России мало шансов. Токаев может удержаться на её штыках, но плоды пожинать будут не в Москве.
При этом Россия сохраняет обиду на Назарбаева за отказ стать частью "русского мира", за переход с кириллицы на латиницу и за плотные связи с Британией и Китаем.
Сами этнические русские, живущие в Казахстане, протесты не поддерживают. В районах их компактного проживания волны восстания нет.
8. В конфликт пытаются вмешать Украину, на территории которой проживают казахстанские оппозиционеры. Один из них, Аблязов, организовал в Киеве штаб казахстанского сопротивления. Его коллеги Тлеулиев и Насипбеков из Демократического выбора Казахстана заявили, что в Киеве им мешает работать СБУ. Это явное намерение напомнить о себе, но на территории Казахстана его вряд ли услышат.
Со своей стороны Украина надеется, что внимание России будет отвлечено на Казахстан. И её военный контингент, сосредотенный у украинской границы, перебросят на другую задачу.
К сожалению, так Киеву не повезёт. Три борта с "миротворцами", направленные Россией в Казахстан, не избавят Украину от российского военного присутствия.
При этом социальные протесты в Казахстане и межродовые и межклановые переделы - абсолютно не майдан, изначально быаший идеологическим.
9. Передел власти в Казахстане начался в рамках Старшего клана, из которого вычищают родню Назарбаева. Затем к переделу подключится Южный, Туркестанский клан. Всего в стране действуют три основных клана плюс мелкие региональные.
Сбываются предсказания Назарбаева: когда он уйдёт (в данном случае – его уйдут). страна погрязнет в межклановой борьбе. Её спровоцировало обогащение основного клана, передача ресурсов страны в иностранные руки и вследствие этого – антисоциальная политика государства.
10. Неидеологический протест дал шанс кланам, конкурирующим с Назарбаевским, совершить рывок ко власти.
Новые возможности открылись и для Китая, который безусловно и максимально расширит свое и снизит западное присутствие на территории Казахстана.
также читайте
[29.11.2021]
[08.10.2021]
|
по теме
"Режим відповість силою". Західна преса про протести у Казахстані
06. 01. 2022 | 13:24
Західна преса уважно стежить за подіями у Казахстані. Спостерігачі сходяться на тому, що масові протести, приводом для яких стало зростання цін на газ, мають насправді глибші причини - широке невдоволення владою, корупція, непотизм і авторитарна політична система, яка не залишила людям можливостей висловлювати свою незгоду законним шляхом.
МВД без Авакова: вкус к деньгам не проходит, реформы не начинаются
05. 01. 2022 | 08:01 , Олег Ельцов. ТЕМА
Плач и стон разносятся по коридорам МВД: денег не дали!! Как жить с бюджетом на уровне прошлого года (добавили всего 0,9%)?.. А ведь как жили, как осваивали бюджетные средства… Каждый год – на 25-28% больше предыдущего! И это – на фоне остановившегося роста ВВП и, что греха таить: ежегодной деградации правоохранительной системы.
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально»
30. 12. 2021 | 15:37 , Соня Кошкина
Можлива військова ескалація – питання, яке найбільш гостро турбує сьогодні кожного українця. Абсолютно кожного. Прогнозувати дії диктатора важко, адже часто він діє абсолютно всупереч здоровій логіці. І навіть всупереч економічним інтересам власної країни. Уже вісім років ми живемо в стані фактичної війни з країною-агресором. До цього неможливо звикнути. Як і до необхідності буквально щохвилини «бути напоготові». Але виглядає на те, що ситуація загострюється дужче, ніж будь-коли. Аби розставити всі крапки над «і», я вирішила поговорити з людиною, яка не просто знається на темі, а вже багато років є великим прикладом українського патріотизму. «Без прикриття з повітря в них узагалі немає шансів пройти ні з півдня, ні з півночі», - говорить про ворога командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
Топ-25 украинских компаний-экспортеров
29. 12. 2021 | 17:47 , Дарья САМБОРСКАЯ
При составлении рейтинга использовались сведения из открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, оценки отраслевых экспертов.
Зеленський оточив себе радниками з комедійної трупи - NYT
28. 12. 2021 | 08:10
"Президент і колишній актор Володимир Зеленський оточив себе радниками зі своєї комедійної трупи. Це не жарт", - пише New York Times. Нації обирали лідерів із багатьох галузей, у тому числі військової та наукової, але український уряд може бути першим, хто скористався кінокомедією, пише видання. Західна преса аналізує політику Володимира Зеленського в умовах скупчення російських військ біля українського кордону.
08 января 2022
06 января 2022
[15:40]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»