15 января 2022 | 12:33

NFT — это не искусство: редакторы Википедии исключили из лучших арт-продаж "Слияние" Pak — $91 млн и "Everydays" Beeple — $69 млн

NFT-проект Pak The Merge («Слияние») проданн за $91,8 млн – это самая высокая цена за произведение живого художника. Фото: Nifty Gateway

Пять из шести редакторов Википедии проголосовали против классификации NFT как вида искусства. Было принято решение исключить сделки с NFT из списка лучших продаж произведений искусства.

В итоге в рейтинг не попали такие NFT-проекты диджитал-художников, как The Merge ("Слияние") Pak (продана за $91,8 млн – это самая высокая цена не только за криптоискусство, но и в целом за произведение живого художника), а также второй самый дорогой NFT-картины "Everydays: The First 5000 Days" ("Каждый день: Первые пять тысяч дней") Beeple. За нее заплатили $69 млн на аукционе Christie's.

Фото 2 — NFT — это не искусство: редакторы Википедии исключили из лучших арт-продаж "Слияние" Pak — $91 млн и "Everydays" Beeple — $69 млн

"Everydays: The First 5000 Days" ("Каждый день: Первые пять тысяч дней"), Beeple. Изображение Christie's

"Everydays: The First 5000 Days" представляет собой jpg-файл — коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года. Но если это все-таки единый объект, который купил один коллекционер, то с проектом The Merge ("Слияние") все сложнее. Его автор — цифровой художник под ником Pak (или группа художников).

Проект был запущен маркетплейсом Nifty Gateway: распродажа длилась 48 часов (со 2 по 4 декабря 2021 года). The Merge ("Слияние") — это не единая работа, а постоянно меняющееся произведение, состоящее из 266445 "единиц массы", токенов-юнитов.