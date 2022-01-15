|
NFT — это не искусство: редакторы Википедии исключили из лучших арт-продаж "Слияние" Pak — $91 млн и "Everydays" Beeple — $69 млн
15 января 2022 | 12:33
NFT — это не искусство: редакторы Википедии исключили из лучших арт-продаж "Слияние" Pak — $91 млн и "Everydays" Beeple — $69 млн
NFT-проект Pak The Merge («Слияние») проданн за $91,8 млн – это самая высокая цена за произведение живого художника. Фото: Nifty Gateway
В итоге в рейтинг не попали такие NFT-проекты диджитал-художников, как The Merge ("Слияние") Pak (продана за $91,8 млн – это самая высокая цена не только за криптоискусство, но и в целом за произведение живого художника), а также второй самый дорогой NFT-картины "Everydays: The First 5000 Days" ("Каждый день: Первые пять тысяч дней") Beeple. За нее заплатили $69 млн на аукционе Christie's.
Фото 2 — NFT — это не искусство: редакторы Википедии исключили из лучших арт-продаж "Слияние" Pak — $91 млн и "Everydays" Beeple — $69 млн
Проект был запущен маркетплейсом Nifty Gateway: распродажа длилась 48 часов (со 2 по 4 декабря 2021 года). The Merge ("Слияние") — это не единая работа, а постоянно меняющееся произведение, состоящее из 266445 "единиц массы", токенов-юнитов.
также читайте
[15.01.2022]
|
по теме
Шевченка достроково звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
15. 01. 2022 | 19:15
Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу “Дженоа”. Про це йдеться на сайті клубу.
США помогут украинским партизанам, если Россия нападет — The New York Times
15. 01. 2022 | 12:27
США поддержат повстанческое партизанское движение в Украине, которое возникнет после нападения России. Об этом пишет The New York Times.
Печатать по-русски станет дороже
15. 01. 2022 | 12:26
В воскресенье, 16 января, вступит в силу 25 статья закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С этого дня все печатные средства массовой информации общегосударственной и региональной сферы распространения будут издаваться на украинском языке.
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
15. 01. 2022 | 11:30
До кінця місяця отримати зброю та дані про місця дислокації мають бригади ТРО у решті областей.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»