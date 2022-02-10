Инновационные гаджеты, с которыми мы вступили в 2022 год

Контактная линза AR от Mojo Vision незаметно отображает информацию в поле зрения пользователя. Такой «объектив» отлично подходит для тех, кто читает лекции, презентации и не хочет постоянно заглядывать в свои записи. Восхитительная технология – но только до тех пор, пока хвостом за полезными подсказками не увяжется реклама!

2. Прозрачный телевизор, сворачивающийся в рулон

Прозрачный OLED-телевизор LG Display, который был представлен на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2021 — один из самых инновационных гаджетов, выпущенных в прошлом году. Мало того, что он на 40% прозрачен — это первый в мире телевизор, экран которого при выключении автоматически сворачивается в рулон. За 10 секунд гибкий дисплей диагональю 65 дюймов прячется в подставку, в которую встроена акустическая система мощностью 100 ватт.

3. Бытовой робот Amazon Astro.

В 2021 году, наряду со всеми другими инновациями, мы также увидели новые возможности для роботизированной помощи по дому, такие как домашний робот Amazon Astro, который напоминает персонажа Disney Pixar Wall-E (на обложке статьи). Его перископическая камера выдвигается на высоту 42 дюйма от пола, позволяя пользователю удаленно осматривать даже труднодоступные места. Возможно, это наконец-то домашний робот, который добьется широкого успеха в качестве помощника в быту.

4. Футболка, способная поглощать неприятный запах

Футболки по технологии TrinoXO сделаны из необычного материала — хитозана. Он создаётся из экзоскелетов моллюсков и является свободным, воздушным, дышащим, как натуральный хлопок, но прочнее и мягче на ощупь. Одно из свойств такой одежды — способность поглощать неприятные запахи!

5. «Умная» защитная маска

Очиститель воздуха Razer Zephyr RGB изначально разрабатывался только как концептуальный гаджет, но теперь его можно купить. Поздно вечером 21 октября 2021 года респираторы с подсветкой и антизапотевающим покрытием, способные отфильтровывать 95% мелких частиц, были выставлены на продажу по цене $99, и первую партию моментально раскупили. Фильтры класса N95 с двухскоростными вентиляторами сохраняют оптимальную эффективность фильтрации до трех дней, после чего их предлагается заменить на новые.

6. «Собака на дистанционке»

Если вы хотите поддерживать контакт с четырёхлапым другом, находясь вне дома, Furbo Dog Camera с разрешением 1080p HD обеспечит прямой доступ днём и ночью, благодаря широкоугольному объективу 160º, 4-кратному зуму и инфракрасному режиму ночного видения. Есть ряд удобных функций, включая оповещение о лае (хозяин получит push-уведомление на телефон) и двустороннюю систему чата, которая позволит поговорить с питомцем, если вам нужно утешить или успокоить его. Вся эта связь обеспечивается тем, что в устройстве можно хранить более 100 угощений и удаленно бросать их своему питомцу, чтобы развлекать его вкусной игрой в улов.

7. Музыкальное ожерелье

Что, если бы включение музыки не означало отгородиться от мира? Новый динамик Sony SRS-NB10 Wireless Neckband Speaker дает ушам отдохнуть и сидит на плечах, направляя звук в уши сфокусированным лучом. Имеется встроенный микрофон и возможность подключения по Bluetooth, что означает, что вы можете принимать звонки или слушать музыку на расстоянии до 30 метров от компьютера — больше не нужно извиняться перед собранием по Zoom, чтобы заварить чашку чая.

Звук, уверяют производители, не побеспокоит вашего партнера или соседей по дому, поскольку верхний угол широкополосного динамика оптимизирует звук только для ваших ушей. Хотя придется проверить это на себе, чтобы поверить! При весе всего 113 г шейный ободок легкий и удобный.

8. Футуристический электровелосипед

По мере того, как в центрах городов начинают отказываться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, чтобы уменьшить загрязнение воздуха, электробайки все больше заявляют о себе как лучший вариант. DAB Concept-E — это электрический эквивалент мотоцикла объемом 125 куб. см, на котором можно уверенно ездить уже после нескольких часов тренировок и тщательного изучения правил дорожного движения. Сообщается, что байк имеет запас хода около 112 км и максимальную скорость 104 км/ч. К сожалению, сейчас это всего лишь концепт, без цены, но новая волна очень крутых электронных велосипедов уже на подходе!

…Интересно, до каких ещё привычных нам вещей «дотянутся руки» технологического прогресса в 2022 году?