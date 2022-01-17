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Чалий: статус "НАТО+" дозволить Україні набагато швидше отримати новітнє озброєння
17 января 2022 | 09:16
В цьому разі Україна до вступу до НАТО і приєднання до ПДЧ буде мати пільговий режим постачання озброєнь.
Якщо США надасть Україні статус "НАТО+", то новітнє озброєння країна зможе отримати набагато швидше.
Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий, повідомляє "Радіо Свобода".
"Думаю, що це непогана пропозиція. Мається на увазі, що Україна до вступу до НАТО і приєднання до ПДЧ буде мати пільговий режим постачання озброєнь швидко і нової якості, тобто більш ефективні новітні системи. І Україну пропонують розглядати серед членів так званої групи "НАТО+". Це - Японія, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Республіка Корея. Тобто це союзники США, які традиційно мають дуже велике військове, військово-технічне співробітництво", – сказав Чалий.
Чалий зауважив, “що перспективи проходження цього законопроєкту менш реалістичні, ніж проходження двопартійних законопроєктів". Втім він все ж не виключив таку можливість у майбутньому.
Нагадаємо, раніше група республіканських конгресменів ініціювала законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс". Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема - протиповітряної та протикорабельної зброї.
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