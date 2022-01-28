Шпана с Подола. 28 января 2022 | 08:37 , Виталий Баканов книга: "Киев. Подол" распечатать [0] комментарии [0] В каждом городе есть свое, так называемое "дно". В Москве - Сокольники и Марьина Роща, в Одессе - Пересыпь и Молдаванка, в Киеве - Подол. Об этом писали многие классики. Интересно, что слово "босяк" - чисто киевское. На Подоле были босяки и босячки, босяцкие дома и дворы и даже "босяцкие" гастрономы с неистребимым тухлым запахом и матом-перематом в грязных винно-водочных отделах.

Думаю, что подольское "дно" располагалось, в основном, в окрестностях Житнего рынка, который еще с XV века был уже основным торговым центром Киева. Сам рынок, как и одесский "Привоз", в то время был окружен бесчисленным количеством галантерейных деревянных "рундуков", внутри которых сочетание запахов мыла, кремов, кожи, создавало сложный и уникальный запах моего детства. Вокруг рынка стоял стойкий запах испражнений, помоев, гнилых арбузов. На мостовых валялись отбросы овощей и фруктов, рыбьи внутренности и прочий хлам. Улица Ладо Кецкавели (ныне уже ее нет), улица Ярославская. Олеговская, Глубочицкая. Смирнова-Ласточкина, Фруктовый переулок и другие, - именно здесь было сосредоточено множество старых, еще дореволюционных домов с грязными мрачными подъездами, воняющими котами, гнилой капустой и деревянными, внутренними лестницами. Однако была и своеобразная эстетика. В окнах между рамами - вата, а на ней - елочные игрушки. В 1977 году на улице Верхний-Нижний вал был снесен кинотеатр "Колос". Это несуразное деревянное сооружение органически дополняло множество убогих домов и деревянных галантерейных "рундуков". Уже с утра с тыльной стороны кинотеатра, в 50-60 годы собирались на скамеечках пьяницы и венерики, ворье, жулики и спекулянты, потрепанные проститутки. Близлежащие дома - места сбора блатных кампаний, заполненные хмелем, марафстной мутью и бесшабашным разгулом. А ближе к горкам - ночлежки, потайные притоны и места, где орудуют "барыги" - скупщики краденого. Места потаенные - в глубинах двора меж зарослей сирени Много бродяг и нищих ночевали на этих пустырях и горках. Где-то здесь нашла свое пристанище и "элита" преступного мира - "блатные", живущие по своим законам: "вор ворует, а фрайер пашет". Это народ без дома, без работы, неприкаянный, но строго соблюдающий законы блатной среды, где кодло на сходках решает все. Однажды Сталин сказал: "Если бы мы придерживались своих законов, как блатные, мы бы уже давно построили коммунизм". Однако, какова здесь была свобода! Это-то в годы, когда Сталин еще был жив! Нам, придавленным страхом, боявшимся ЖЭКа, милиции, суда, прокуратуры, ЦК КПСС, окружающих нас людей... этого не понять! Здесь ощущалась не заграничная свобода, имеющая цену, а наша - бесценная как вода и воздух! После захода солнца в этих злачных местах собирались люди, опухшие от водки, мелкое ворье и базарные аферисты, босяки и карманники, фармазонщики и шмары. Оживали зловонные дворы вокруг базара, возвращались домой после трудового дня калеки, нищенствующие, одинокие старики и молодые бродяги, бомжи и множество других людей в серых телогрейках, основным занятием которых было продавать картошку в мундирах, огурцы в газетных кульках, а то и просто питьевую воду. Для всех их Подол стал последним прибежищем и укрытием. Он и обогреет, примет и укроет, а если надо - бесследно в себе "растворит". Час ночи. На улицах - ни души. Виден только тусклый свет лампочки на деревянном фонарном столбе, да поблескивают лужи. Сонливость наполняет тела людей сладкой, блаженной грустью. Напомню читателю, что я пишу о послевоенном времени - это пятидесятые годы. Сейчас уже другой мир, другие ценности. Лучше это или хуже никто однозначно не скажет. Тихо было вечерами на пустынных подольских улицах и кривых переулках. Но эта тишина обманчива. Вот пахнущая таранкой усталая от говора биндюжников Глубочица. Где-то заверещат поросята, залает пес. Вот дымок из трубы, наверное, готовят обед, а может, самогон варят. Именно сюда стекаются после трудового дня обиженные жизнью, паралитики, венерики, попрошайки, дегенераты всех мастей, просто бездельники - после дневных тыняний по базару и от одной церкви к другой. Во Фроловском монастыре их бесплатно кормили пирогами и квасом. Они шли, чтобы в ночном смешении юрбы - "блатных", "шмар", "котов" - скоротать ночь. Я с интересом узнал, что мир дна многолик и подвержен определенной классификации. Например, попрошайки, это и "стрельцы" - стоят с протянутой рукой; и "бывшие" - полковники, учителя (потерял зрение, прошу на кусок хлеба); и "странники" - часто ходят по квартирам (отстал от поезда, помогите доехать домой); и "барахольщики" - ходят по дворам и квартирам (пожертвуйте какую-нибудь рубашку); и "церковники" (сидят под церковью, читают псалтыри); и "кладбищенские" (сидят у входа на кладбище). Однажды я спросил у одного подвыпившего "барахольщика": - Как Вы делаете такое жалобное лицо? - Практика и все! Глубоко ошибочна мысль, что хулиган - это одиночка - "веселый индивидуалист". Настоящий хулиган-профессионал являлся членом хорошо организованного коллектива - "ШПАНЫ". На разных территориях - своя шпана. Самый сильный, ловкий, смелый авторитетом своего кулака встает во главе шпаны. Остальные члены - корешки, рядовые, бойцы... Когда сходятся две шпаны - главари дерутся между собой. К победителю присоединяется проигравшая шпана. В шпане есть и женщины - индивидуальные для одного из членов шпаны и "свои в доску бабы", для коллектива в целом. Интересно, что культа женщины в шпане нет. В поведении ребят вы не заметите малейшего намерения не только на ухаживание, а даже на внимание к женщине. Наоборот "липнет" женщина. Она достает хлопцу сигареты, конфеты, пиво, одалживает на "вечный возврат" деньги. Малейшая попытка по-рыцарски относиться к женщине - это нарушение хулиганских традиций, которые в течение длительного времени приобрели силу закона. Кто нарушит такой закон, того выгоняют из шпаны, как мухолова. Любимым развлечением шпаны является игра в карты - "глаз", "стос", "девятка". "Подрезать карту" - смухлевать кончается трагично - такого "разносят в губу" - бьют беспощадно. Все зрелища шпана посещает бесплатно, грабит торговок, бьет пижонов и стиляг, отшивает женщин от парочек. Построенный в 1930 г. по проекту архитектора В.М. Рыкова кинотеатр "Жовтень", так называемый третий комсомольский кинотеатр на Подоле, был любимым местом посещения шпаны. Причем контролеры кинотеатра знали в лицо всех этих хулиганов, пропускали их в кинотеатр и даже резервировали одни-два ряда для такого рода посетителей. Однако на крупные дела шпана не шла. .... Так, пустить в ход кулаки, финки, кастеты (зубочистки)... Когда шпаны собирается много - милиции приходится трудно. Клички хулиганов, с одной стороны несут на себе печать традиционности, а с другой стороны выполняют чисто конспиративную функцию, т. к. многие члены шпаны знают друг друга только по прозвищам. Кличка - обязательный атрибут члена шпаны. Особенность клички отражение физических и психологических черт и свойств ее носителя. Например: "кудрявый", "чана", "торлик", "волк", "череп", "цыган", "дух", "комар" и т. д. Очень распространено в хулиганской среде так называемое блатное творчество - воровские песни, поговорки. "Мы ребята йожики! У нас остры ножики!" или "Отчего да почему Да по какому поводу Я заехал одному По прямому проводу". По вечерам шпана "пьет", отводит душу... Слышны крики картежников: "Иду по кушу", "Не заметывай", "Четыре сбоку-ваших нет". Попавший в шпану обретает второе крещение, однако, эти люди - начинающее ворье! Это уже потом "пацаны" приобретут мастерство, положение, необходимый стаж, рекомендации для последующего восхождения по ступеням блатной иерархии. Если конечно их вовремя не остановит милиция или бандитский нож.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте "Жодних "за", щоб народжувати": чому українці не хочуть мати дітей УГРОЗА ВОЙНЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ? Полет Starship и банкротство SpaceX: прогнозы Илона Маска на 2022 год “Грядет революция!” 22 прорывных технологии 2022 года Космическое хулиганство