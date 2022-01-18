Темпы "окукливания" России растут

18 января 2022 | 10:27

Российские власти продолжают готовить почву для ограничения работы иностранных интернет-сервисов, которым в конец прошлого года был выставлен ультиматум в виде «закона о приземлении» и которым суды назначили многомиллионые штрафы за отказ цензурировать ориентированный на Россию контент.

Социологическую базу под дальнейшее «закручивание гаек» онлайн в понедельник подвел ВЦИОМ, опросивший по телефону 1,6 тысячи россиян о том, без каких вещей люди не представляют своего дня.



Согласно исследованию, в интернет и соцсети в привычном дне важны лишь 8% российских граждан.



Даже среди молодежи в возрасте 18-24 лет без интернета не представляют свой день только 19% опрошенных. В возврасте 25-34 года эта доля снижается до 13%, у 35-44-летних - до 11%, у тех кому за 45 - до 4%, а у пенсионеров (60 лет и старше) - до 4%. При этом мужчины более в большей степени склонны считать интернет обязательной частью привычного дня (11%), чем женщины (7%), выяснил ВЦИОМ.



Напомним, в декабре Роскомнадзор составил перечень из на 13 компаний, владеющих 22 ресурсами, от которых требуется подчиниться российским нормам под угрозой жестких мер вплоть до блокировки.

Это Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution (AppStore), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. Они обязаны с 1 января 2022 года открыть филиалы в России, ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство; установить счетчик посещаемости, рекомендованный государством; зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить у себя электронную форму обратной связи с российскими пользователями.



Общество нуждается в защите от негативных проявлений в интернете, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Большой пресс-конференции» 23 декабря. Контент, который распространяется в сети, по мнению Путина, должен «идти на пользу», а подмена интернетом реальной жизни приводит к «деградации» молодежи.



Ранее президент говорил, что интернет является изобретением спецслужб Запада, которые там «сидят, все слушают и накапливают оборонную информацию».