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Sony за день потеряла $20 млрд. Виноват Microsoft
19 января 2022 | 13:06
Цена акций японской компании Sony упала на 13% после новостей о том, что компания Microsoft покупает одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр в мире Activision Blizzard. Рыночная стоимость Sony всего за день снизилась на $20 млрд.
Bloomberg сообщает, что это крупнейшее однодневное падение стоимости акций японской корпорации с октября 2008 года.
"Sony столкнется с огромным вызовом, чтобы выстоять самостоятельно в этой войне на истощение. Поскольку Call of Duty (одна из игр Activision Blizzard — Delo.ua) теперь, скорее всего, будет доступна исключительно в списке Game Pass. Препятствия для Sony будут только усиливаться", — говорит эксперт консалтинговой компании Asymmetric Advisors Амир Анварзаде.
Сделка между Microsoft и Activision Blizzard — своего рода вызов для Sony, которая придерживается традиционной бизнес-модели с эксклюзивными крупнобюджетными играми и продажей "железа". Игры и сервисы составляют 30% выручки Sony.
Читайте такжеАналитики также отмечают, что у Sony гораздо меньше свободных средств, поэтому ей будет сложно соревноваться с Microsoft в плане покупки крупных компаний и IP. Спад стоимости акций демонстрирует, что инвесторы Sony обеспокоены тем, что японская корпорация может уступить лидерство после того, как в индустрии начнутся крупные изменения и "железо" перестанет стоять на первом плане.
Напомним, во вторник, 18 января, стало известно, что американская корпорация Microsoft покупает одного из крупнейших игровых разработчиков — компанию Activision Blizzard. Пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, бизнес Activision Blizzard будет подчиняться Спенсеру как генеральному директору Microsoft Gaming.
Сумма сделки составит $68,7 млрд наличными. Если она состоится, это будет крупнейшее приобретение Microsoft за всю историю, а также крупнейшая сделка в индустрии видеоигр. Примечательно, что в заявлении Microsoft говорится, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик пока останется на своем посту. Как только сделка будет закрыта, Котик будет подчиняться Филу Спенсеру.
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