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Поляки - санкційні лідери Європи

30 марта 2022 | 14:36


Польща планує до кінця року повністю відмовитися від російської нафти, — заявив прем‘єр-міністр Матеуш Моравецький. 

А в квітні-травні країна відмовиться від російського вугілля.



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© фото: УНИАН

Казаки на III Международном казачьем форуме, в Симферополе, в четверг, 12 июня 2008 г. 600-700 казаков собрались в центре Симферополя на III Международный казачий форум. Форум приурочен ко дню России. В нем принимают участие казаки Приднестровья, Беларуси, ряда регионов России - Дальнего Востока, Кубани, Оренбурга, а также крымские казаки. Мероприятие проходит под флагами России, Крыма, флагами казачьих организаций, партии «Руский блок» и Российского общества Крыма. Фото Алексея Сувирова / УНИАН
   
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