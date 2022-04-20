WSJ:. 20-летний марш Владимира Путина к войне в Украине и как реагировал Запад 20 апреля 2022 | 07:44 распечатать [0] комментарии [0] В октябре 2021 года американские спецслужбы узнали, что Россия запланировала военную мобилизацию вокруг Украины, которая была намного масштабнее весенних учений. Представители национальной безопасности США обсудили секретные данные на встрече в Белом доме 27 октября. Директор национальной разведки Аврил Хейнс предупредила, что российские силы могут быть готовы к нападению к концу января 2022 года. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан задал несколько вопросов, в том числе о том, почему Россия предприняла такую ​​военную операцию в то время, что США могут сделать, чтобы помочь Украине и как США могут попытаться отговорить Путина. Собрание решило отправить с миссией в Москву шефа ЦРУ.

В начале ноября, за несколько месяцев до начала войны, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы предупредить: США считают, что президент России Владимир Путин готовится вторгнуться в Украину. Если он пойдет вперед, он столкнется с разрушительными санкциями со стороны объединенного Запада. Глава американской разведки был соединен по защищенному кремлевскому телефону с г-ном Путиным, который находился на черноморском курорте Сочи, изолированный от всех, кроме нескольких доверенных лиц. Российский лидер не попытался опровергнуть обвинения г-на Бернса. Вместо этого он спокойно перечислил список претензий по поводу того, что США в течение многих лет игнорировали интересы России в области безопасности . Что касается Украины, сказал г-н Путин г-ну Бернсу, это не настоящая страна. Вернувшись в Вашингтон, глава ЦРУ сообщил президенту Байдену, что г-н Путин еще не принял бесповоротного решения, но твердо настроен на вторжение. В то время как европейские страны сильно зависят от российских энергоресурсов, российские вооруженные силы модернизированы, в Германии происходит смена правительств, а США все больше внимания уделяют растущему Китаю, г-н Путин показывал все признаки того, что рассматривает эту зиму как лучшую возможность вернуть Украину под контроль. Московский контроль. .... 17 ноября министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Пентагоне призвал США отправить системы противовоздушной обороны, дополнительные противотанковые средства и боеприпасы, хотя он полагал, что первоначальные атаки России могут быть ограничены. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал Резникову, что Украина может столкнуться с массированным вторжением. В том же месяце началась работа над новым пакетом военной помощи на сумму 200 миллионов долларов из запасов США. Однако Белый дом поначалу не давал разрешения на это, что вызвало гнев некоторых законодателей. Чиновники администрации подсчитали, что поставки оружия не смогут удержать Путина от вторжения, если он примет решение, и могут даже спровоцировать его на нападение. Осторожный подход Белого дома согласовывался с мнением министра обороны Ллойда Остина. Он выступает за сдержанный, постепенный подход к оказанию помощи силам Украины и укреплению обороны НАТО, которая будет усиливаться в соответствии с данными разведки США о намерении России атаковать. В течение следующих трех месяцев Вашингтон изо всех сил пытался убедить своих европейских союзников выступить единым фронтом. Сами США пытались уравновесить две цели: уговорить г-на Путина, избегая при этом действий, которые он мог бы расценить как провокацию; и вооружить Украину, чтобы сделать вторжение как можно более затратным. В конце концов, Западу не удалось ни удержать г-на Путина от вторжения в Украину, ни убедить его в том, что усиливающаяся ориентация Украины на Запад не угрожает Кремлю. ... Однако попытки отговорить г-на Путина от приказа о вторжении не увенчались успехом. Когда Карен Донфрид, высокопоставленный представитель Госдепартамента по Европе и России, посетила Москву в середине декабря, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вручил ей два полностью подготовленных договора: один с США и один с НАТО. Предлагаемые договоры призывали к полному пересмотру механизмов безопасности Европы после окончания «холодной войны». НАТО выведет все неместные силы из своих восточноевропейских членов, и альянс закроет свои двери для бывших советских республик. В просторном конференц-зале российского министерства иностранных дел г-жа Донфрид расспросила г-на Рябкова и других многочисленных российских официальных лиц о предложениях. Она получила скудные ответы и ушла убежденная, что требования составлены на самом высоком уровне. Проекты договоров вскоре были размещены на веб-сайте российского правительства, что усилило обеспокоенность США тем, что требования были дипломатической маскировкой уже принятого ими военного решения. 27 декабря г-н Байден дал добро на отправку дополнительной военной помощи Украине, включая противотанковые ракеты Javelin, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы. Три дня спустя г-н Байден разговаривал по телефону с г-ном Путиным и сказал, что у США нет планов размещать наступательные ракеты на Украине, и призвал Россию к деэскалации. Два лидера были на разных волнах. Г-н Байден говорил о мерах укрепления доверия. Г-н Путин говорил об эффективном отбрасывании Запада. ... 9 января, когда данные американской разведки все более четко указывали на полномасштабное вторжение в Украину, заместитель госсекретаря Венди Шерман встретилась за ужином в Женеве с г-ном Рябковым и российским генералом. Г-жа Шерман привела с собой генерал-лейтенанта Джеймса Мингуса, начальника оперативного отдела Объединенного штаба Пентагона, который, как она надеялась, побудит русских дважды подумать над их планом вторжения. Генерал Мингус воевал в Ираке и Афганистане, был ранен и получил Пурпурное сердце, и он откровенно говорил о проблемах, с которыми столкнется российская армия. По его словам, вторжение на территорию — это одно, а удержание — совсем другое, и интервенция может превратиться в трясину на годы. Русские никак не отреагировали. Не все союзники США поверили его оценке разведки. Все могли видеть, что Россия развертывает огромные силы с трех сторон Украины. Но большинству европейских союзников было трудно поверить, что г-н Путин действительно вторгнется. В середине января г-н Бернс совершил тайную поездку в Киев, чтобы встретиться с г-ном Зеленским. Теперь у США было еще больше информации о плане нападения России, в том числе о том, что он предусматривал быстрый удар по Киеву с территории Беларуси. Директор ЦРУ предоставил важные разведданные, которые значительно помогли Украине в первые дни войны: он предупредил, что российские силы планировали захватить аэропорт Антонов в Гостомеле, недалеко от украинской столицы, и использовать его для переброски войск для наступления на взять Киев и обезглавить правительство. Европейские лидеры предприняли последнюю отчаянную попытку уговорить г-на Путина. Г-н Макрон посетил Кремль 7 февраля, где его заставили сесть за 20-футовый стол в дальнем конце от социально изолированного российского диктатора. По словам французских официальных лиц, г-ну Макрону стало еще труднее разговаривать с г-ном Путиным, чем раньше. Шестичасовая беседа шла по кругу: г-н Путин читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины и лицемерии Запада, а президент Франции пытался вернуть разговор к сегодняшнему дню и о том, как избежать война. ... Новый канцлер Германии Олаф Шольц, сменивший г-жу Меркель только в декабре, не лучше себя чувствовал за длинным столом г-на Путина 15 февраля. Г-н Путин открыл встречу суровым перечнем жалоб на НАТО, придирчиво перечислив системы вооружений, размещенные в странах альянса, расположенных рядом с Россией. Затем г-н Путин рассказал о своем исследовании истории России, уходящей в прошлое на тысячелетие, о котором он написал большое эссе прошлым летом. Он сказал г-ну Шольцу, что русские, украинцы и белорусы — это один народ с общим языком и общей идентичностью, которые в недавней истории были разделены лишь случайным политическим вмешательством. Г-н Шольц утверждал, что международный порядок основывается на признании существующих границ, независимо от того, как и когда они были созданы. Он предупредил, что Запад никогда не согласится с нарушением установленных границ в Европе. Санкции будут быстрыми и жесткими, а тесному экономическому сотрудничеству между Германией и Россией придет конец. По его словам, общественное давление на европейских лидеров с целью разорвать все связи с Россией будет огромным. Затем г-н Путин повторил свое пренебрежительное отношение к слабым западным лидерам, поддающимся общественному давлению. Канцлер Германии вернулся в Берлин гораздо более взволнованным, чем уехал. Господин Шольц сделал последний рывок к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Он сказал г-ну Зеленскому в Мюнхене 19 февраля, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Пакт подпишут г-н Путин и г-н Байден, которые совместно гарантируют безопасность Украины. Г-н Зеленский сказал, что г-ну Путину нельзя доверять соблюдение такого соглашения, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться тем, что шансы на мир тают. Помощники г-на Шольца считали, что г-н Путин будет продолжать оказывать военное давление на границы Украины, чтобы задушить ее экономику, а затем, в конечном итоге, оккупировать страну. Лидеры США и Европы провели видеозвонок. «Я думаю, что последний человек, который еще может что-то сделать, это ты, Джо. Вы готовы к встрече с Путиным?» – сказал г-н Макрон г-ну Байдену. Президент США согласился и попросил г-на Макрона передать послание г-ну Путину. Г-н Макрон провел ночь на 20 февраля, разговаривая по телефону попеременно с г-ном Путиным и г-ном Байденом. В 3 часа ночи по московскому времени француз все еще разговаривал с Путиным, обговаривая формулировку пресс-релиза, объявляющего о плане американо-российского саммита. Но на следующий день г-н Путин перезвонил г-ну Макрону. Саммит был отменен. Г-н Путин заявил, что решил признать независимость сепаратистских анклавов на востоке Украины. Он сказал, что фашисты захватили власть в Киеве, а НАТО не отреагировало на его опасения по поводу безопасности и планировало разместить ядерные ракеты в Украине. «Мы не собираемся какое-то время видеться, но я очень ценю откровенность наших дискуссий», — сказал г-н Путин г-ну Макрону. «Надеюсь, однажды мы снова сможем поговорить».



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