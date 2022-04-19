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Воїни ЗСУ перевербували рашистського пса
19 апреля 2022 | 23:36
На Миколаївщині службовий пес окупантів "перейшов" на сторону України.
У Миколаївській області службового пса окупантів, який вижив під час бою, забрали українські військові.
Про це повідомляють у 123-ій окремій бригаді територіальної оборони.
"Наші підрозділи вщент розтрощили ординську колону. Росгвардійський пес з нашийником з "триколором" та двоголовою куркою якимось дивом залишився живим і, оглянувши те, що залишилося від його колишнього боса, помандрував до села", - йдеться у повідомленні.
Місцеві мешканці передали Колбіна військовим. Тепер він проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва.
"Слово "паляниця" говорить без акценту, проходить переатестацію, в нього новий нашийник з гарно вписаним в Тризуб словом "Воля". Він вже готовий захищати Україну від московських загарбників!" - відзначили у бригаді.
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