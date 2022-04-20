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Україна відкриває власну лінію зборки ядерного палива за технологією США – "Енергоатом"

20 апреля 2022 | 07:42

Для того, щоб замістити російське паливо, потрібно 3-4 роки.


Україна відкриває власну лінію зборки ядерного палива для відчизняних атомних станцій за американською технологією компанії Westinghouse.

Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, з початком війни Україна відмовились від російського ядерного палива, тому має намір створити власне виробництво.

"Відкриваємо зараз лінію зборки нашого власного палива за технологією Westinghouse тут, в Україні. Але на це також потрібен час, близько 3-4 років. Після цього ми забезпечимо диверсифікацію джерел ядерного палива", - сказав він.

Керівник "Енергоатому" зазначив, що також Україна збільшить поставки пального виробництва Westinghouse для того, щоб замістити російські "ТВЕЛи".



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