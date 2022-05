The Wall Street Journal: Как предотвратить ядерную войну в Украине? 07 мая 2022 | 10:13 , Роберт К. О’Брайен распечатать [0] комментарии [0] Статья в издании The Wall Street Journal Роберта К. О’Брайена (Robert C. O’Brien) советника по национальной безопасности Белого дома 2019-2021. Он пишет о том, что для США крайне важно заставить Россию понять последствия этой немыслимой эскалации.

Самый отрезвляющий брифинг, который я помню в качестве советника Белого дома по национальной безопасности, состоялся на третий день моего пребывания в должности, 20 сентября 2019 года. Я сидел в ситуационной комнате с высшими офицерами и мы анализировали варианты развития событий и процедуры обеспечения непрерывности работы правительства и варианты возмездия в случае ядерной атаки на США или одного из наших союзников по договору. Мысль о том, что в 2022 году постоянный член Совета Безопасности ООН применит ядерное оружие для завоевания соседней страны, немыслима. И все же мы здесь. В течение нескольких месяцев российские официальные лица и комментаторы бряцали ядерными саблями и пропагандировали доктрину Москвы “эскалация для деэскалации” – другими словами, если Россия проигрывает войну, даже ту, которую она начала, она оставляет за собой право применить ядерное оружие для ее окончания. Сегодня, после почти двух месяцев тяжелых боев в Украине, Россия, похоже, проигрывает. Драматическое потопление “Москвы”, флагмана российского Черноморского флота, – лишь последняя неудача, постигшая войска Владимира Путина. С мрачной иронией один из комментаторов российских государственных СМИ назвал потопление судна актом войны и призвал Москву “разбомбить Киев” в ответ. Если украинские войска вытеснят Россию из Донбасса и даже из Крыма, у Путина не будет возможности скрыть от своего народа унизительный проигрыш России. Если такой исход станет вероятным, будет ли он использовать одно из тысяч своих “тактических” или “боевых” ядерных устройств, чтобы уничтожить Харьков, Одессу или даже Киев в попытке сохранить лицо и закончить войну на условиях, которые он диктует? О такой возможности наверняка думают советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его сотрудники. Настало время удержать Россию от “эскалации для деэскалации”. США должны недвусмысленно донести до Москвы, что ее ждет, если она пойдет по этому ужасному пути. Путин и его сторонники должны понять, что если он взорвет ядерное оружие в Украине, ответ США будет быстрым и значительным – намного превосходящим ограниченные экспортные санкции, рассматриваемые во всем мире в ответ на российские зверства в Буче. Америка и ее союзники не должны наносить ответный удар ядерным оружием. Однако США должны быть готовы быстро предпринять другие серьезные действия. Среди вариантов: Очистить Средиземное море от двух оставшихся крейсеров класса “Слава”, кораблей сопровождения и подводных лодок российского флота. Это может быть достигнуто путем дипломатического демарша, за которым последуют более решительные действия, если это необходимо для обеспечения соблюдения требований. – Ликвидировать российские военно-воздушные силы и средства в Сирии и Ливии на тех же основаниях. США и Организация Североатлантического договора имеют возможность сделать это в течение нескольких часов, если Россия откажется вывести свои войска на родину. – Полностью демонтировать все трубопроводы, используемые для транспортировки российской нефти и газа на Запад, уничтожив даже надежду на будущие продажи в Европу. Военные силы и средства могут помочь гражданским инженерным компаниям оперативно выполнить эту задачу. – Сообщите всем не западным странам, включая Китай, что покупка российской нефти приведет к массовым штрафным тарифам со стороны США, Японии и Европейского союза, которые фактически отделят их экономики от индустриального мира. – Положить конец мечтам России зарабатывать твердую валюту, обслуживая ядерную промышленность Ирана. Идея о том, что Запад будет стоять в стороне, пока Иран разрабатывает свой собственный тактический ядерный потенциал, должна быть отвергнута. США, Израиль и их арабские союзники смогут дать аятоллам короткий срок для полного демонтажа иранской ядерной программы в условиях навязчивого режима инспекций. Если аятоллы откажутся, что вполне вероятно, ключевые элементы ядерной программы Ирана могут быть демонтированы всей воздушной мощью регионального альянса, направленной против них. Это лишь некоторые из шагов, которые могут быть предприняты, если Путин применит ядерное оружие в Украине. Приоритетная задача – донести их до Кремля уже сейчас. Для предотвращения ядерной трагедии в Украине необходимо восстановить то же сильное и хорошо информированное сдерживание, которое защищало свободный мир от ядерного нападения в течение долгих лет холодной войны. Если этого не сделать, риск просчетов России возрастет, как и еще больший риск ядерной эскалации за пределами Украины.



