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Мародеры государственного масштаба
29 апреля 2022 | 12:37 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"
27 апреля законодательный орган Красноярского края постановил улучшить обеспечение своих граждан сельхозпродукцией – зерном, свеженькими огурчиками и пр. за счет запасов херсонских сельхозпредприятий, захваченных рашистами (документ прилагается). Вот такое мародерство на государственном уровне. Не поперхнитесь, скрепоносцы!
До чего ж жалкая дегенеративная нация: санкциям всего-то два месяца, как ввели, и «внезапно» - нехватка овощей образовалась… Если уж по-чесноку, красноярским законодателям следовало бы также признать истинную причину некоторых трудностей в обеспечении их стада продуктами питания: ввиду повальной алкоголизации, наркотизации, исторически-генетических рукожопости и косоумия, тотальной коррупции, полной некомпетентности и феерического раздолбайства на всех уровнях сами вы достаточно произвести не в состоянии и более никогда не сможете. А из-за перманентного распилла бюджета покупать не на что. Доводится воевать и мародерить в Украине. Вот только не ясно, как это поможет вашим «сельским территориям»?
По официальным, пока еще доступным данным с сайта «Росстата»:
- "нетто-" (т.е. чистый, "по балансу") импорт в феврале 2021-го-январе 2022-го — был:
О боги! Они в год ввозят картофель на сумму свыше $310 млн! Это получается более чем на $25 млн. в месяц.
В прошлом году Россия импортировала на 72,7% больше картофеля, чем в 2020-м. Буквально за сутки до начала нынешней войны Картофельный Союз Российской Федерации (картохи нет – Союз есть) ) опубликовал оценку: в 2022-м рашестану потребуется примерно в полтора раза больше импортной картошки, чем в 2021-м.
Конечно, запретов и ограничений на поставку «критических видов продовольствия» в рашу никто кроме Украины пока не наложил. Ну так и тяжелые вооружения для убийства рашистов нам тоже не сразу решились предоставить… К тому же финансовые, валютные, антибанковские табу, а также запреты и ограничения на экспорт из самой раши, ограничения на некоторые виды экспорта из Цивилизованных Стран в нее же, плюс адресные удары против конкретных компаний и физлиц — существенно ограничивают реальные возможности даже для юридически легальных закупок.
Добавим сюда разрывы старых и отказ от заключения новых контрактов по причине неопределенности ситуации, негативного характера прогнозов ее развития и - далеко не в последнюю очередь - как акты добровольного бойкота нацистского государства.
Те же ж/д и судовые контейнеры, которыми перевозят агропищевую продукцию - почти все тупо ушли с рынка. С рашистами отказываются работать почти все страховики, либо поднимают цены за свои услуги до неприличных размеров. Тут ничего личного просто бизнес. Рисковано работать с таким клиентом: может не заплатить, объект страхования могут не впустить в порт, заблокировать, арестовать…
Все это вставание с колен выглядит не убедительно, вы не находите?..
Документ, приведенный выше, уважаемый читатель не найдет на официальном сайте «законодательного собрания» Красноярского края. Он появился там 27 апреля, а примерно с середины следующего дня по киевскому времени он оттуда исчез. Но гугл-кэш и скрины не горят!
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