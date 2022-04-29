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Мародеры государственного масштаба

29 апреля 2022 | 12:37 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

27 апреля законодательный орган Красноярского края постановил улучшить обеспечение своих граждан сельхозпродукцией – зерном, свеженькими огурчиками и пр. за счет запасов херсонских сельхозпредприятий, захваченных рашистами (документ прилагается). Вот такое мародерство на государственном уровне. Не поперхнитесь, скрепоносцы!


До чего ж жалкая дегенеративная нация: санкциям всего-то два месяца, как ввели, и «внезапно» - нехватка овощей образовалась… Если уж по-чесноку, красноярским законодателям следовало бы также признать истинную причину некоторых трудностей в обеспечении их стада продуктами питания: ввиду повальной алкоголизации, наркотизации, исторически-генетических рукожопости и косоумия, тотальной коррупции, полной некомпетентности и феерического раздолбайства на всех уровнях сами вы достаточно произвести не в состоянии и более никогда не сможете. А из-за перманентного распилла бюджета покупать не на что. Доводится воевать и мародерить в Украине. Вот только не ясно, как это поможет вашим «сельским территориям»?

 

По официальным, пока еще доступным данным с сайта «Росстата»:

- "нетто-" (т.е. чистый, "по балансу") импорт в феврале 2021-го-январе 2022-го — был:

 

  • помидоры и томаты (не считая консервированных, квашенных, маринованных, соленых и слабосоленых, засахаренных, замороженных, сушеных, и тех, что на рассаду и на семена - $53 млн. В СРЕДНЕМ в МЕСЯЦ
     
  • огурцы (не считая консервированных, квашенных, маринованных, соленых и слабосоленых, засахаренных, замороженных, сушеных, и что на рассаду и на семена) — менее $1 млн. В СРЕДНЕМ в МЕСЯЦ
     
  • морковь, редиска, репа (не считая консервированной, маринованной, т.н. "корейской", соленой (может быть только репа), засахаренная (только редиска, репа), замороженная, сушеная, и на рассаду и на семена) — около $10,5 млн. В СРЕДНЕМ в МЕСЯЦ

 

  • лук и чеснок (только головки и головки с побегом + лук-порей — не считая консервированный, маринованный, соленый (только чеснок), засахаренный (чеснок), замороженный, сушеный, и на рассаду и на семена) — $12 млн. В СРЕДНЕМ в МЕСЯЦ.

 

О боги! Они  в год ввозят картофель на сумму свыше $310 млн! Это получается более чем на $25 млн. в месяц.

В прошлом году Россия импортировала на 72,7% больше картофеля, чем в 2020-м. Буквально за сутки до начала нынешней войны Картофельный Союз Российской Федерации (картохи нет – Союз есть) ) опубликовал оценку: в 2022-м рашестану потребуется примерно в полтора раза больше импортной картошки, чем в 2021-м.

Конечно, запретов и ограничений на поставку «критических видов продовольствия» в рашу никто кроме Украины пока не наложил. Ну так и тяжелые вооружения для убийства рашистов нам тоже не сразу решились предоставить… К тому же финансовые, валютные, антибанковские табу, а также запреты и ограничения на экспорт из самой раши, ограничения на некоторые виды экспорта из Цивилизованных Стран в нее же, плюс адресные удары против конкретных компаний и физлиц — существенно ограничивают реальные возможности даже для юридически легальных закупок.

Добавим сюда разрывы старых и отказ от заключения новых контрактов по причине неопределенности ситуации, негативного характера прогнозов ее развития и - далеко не в последнюю очередь - как акты добровольного бойкота нацистского государства.

Те же ж/д и судовые контейнеры, которыми перевозят агропищевую продукцию - почти все тупо ушли с рынка. С рашистами отказываются работать почти все страховики, либо поднимают цены за свои услуги до неприличных размеров. Тут ничего личного просто бизнес. Рисковано работать с таким клиентом: может не заплатить, объект страхования могут не впустить в порт, заблокировать, арестовать…

Все это вставание с колен выглядит не убедительно, вы не находите?..

 

Документ, приведенный выше, уважаемый читатель не найдет на официальном сайте «законодательного собрания» Красноярского края. Он появился там 27 апреля, а примерно с середины следующего дня по киевскому времени  он оттуда исчез. Но гугл-кэш и скрины не горят!



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