|
Россия лишилась польского газопровода
29 апреля 2022 | 12:56
Польша обязала "дочку" российского "Новатэка", попавшую под ее санкции, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям
также читайте
[28.04.2022]
[28.04.2022]
[28.04.2022]
|
по теме
СБУ перевіряє росіян в Україні
29. 04. 2022 | 15:26
ДБР перевіряє понад 11 тисяч громадян рф, що заїхали на територію України перед війною.
Путин и Зеленский встретятся в Индонезии
29. 04. 2022 | 12:55
Конгресс США согласовал закон о ленд-лизе для Украины
29. 04. 2022 | 11:00
Палата представителей США согласовала закон о ленд-лизе для Украины. Этот документ позволит ускорить поставки оружия для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.
Байден відповів на газовий шантаж Росії
29. 04. 2022 | 09:43
Президент Джо Байден заявив, що Штати не дозволять Росії уникнути наслідків за агресію, використовуючи нафту і газ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»