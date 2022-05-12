Поліція Київщини розслідує понад 260 кримінальних проваджень за фактами мародерства

"Є проблема з мародерством, але вона для України не така глобальна. Насамперед, більше крадіжок і злочинів скоїли саме представники армії російської федерації. Зараз Поліція Київщини розслідує більше 260 кримінальних проваджень за фактами мародерства. У 129 випадках ми повідомили про підозру, особи перебувають під вартою і їм загрожує покарання від шести до восьми років позбавлення волі. Діємо рішуче, наполегливо разом із громадою та прокуратурою області", – розповів Нєбитов.

За його словами, досить активну участь у співпраці беруть саме громади, адже саме вони краще обізнані у тому, що коїться на місцях і допомагають притягнути винних до відповідальності перед законом.

Щодо загального стану криміногенної ситуації, то як зауважив Нєбитом, вона покращилася. Проте це, якщо не брати до уваги військові злочини, до яких причетна значна кількість осіб, які покинули територію. Загалом фіксується зниження саме по майновим та іншим злочинам у два-три рази. Навіть, ті крадіжки, які скоювали мародери під час військового стану, зафіксована на 65% менше, ніж торік.

На жаль, зараз фіксується дуже мало офіційних звернень щодо згвалтувань від жертв насильства з боку російських окупантів. Адже є багато інформації, яка надходить саме від родичів та близьких, коли безпосередньо необхідна заява фіксація заяви самої потерпілої. Фактично правоохоронці зараз розслідують всього два випадки, але і кваліфікація подібних злочинів за умов воєнного часу передбачається ст. 438 щодо порушення правил, звичаїв ведення війни.

"Яскравий приклад по Богдановці, де, на жаль, жінка була згвалтована неодноразово, а її родину та чоловіка вбили, будинок спалили. Злочинця встановлено і йому заочно попередили про підозру. Згідно даних із соцмереж, його було знищено нашими військовими, як окупанта нашої землі. Проте ми і надалі продовжимо здійснювати міжнародний розшук, у разі того випадку, якщо він залишився в живих. Зауважу, що ці справи і в мирний час були досить латентними. Жінки не дуже бажають співпрацювати з правоохоронними органами. І це зрозуміло, адже це психологічна травма", – резюмував він.

Крім того, він розповів, що яастина працівників поліції нині перебуває на фронті і також брала активну участь в обороні Київщини. Тож на сьогодні в правоохоронних органах недоукомплектованість складає майже на 25% поліцейських. Це фактично кожного четвертого поліцейського не вистачає на роботі.

"Поліцейських вистачає, але вистачає саме за рахунок самосвідомості та самопожертві, і відповідальному стану по захисту нашої Батьківщини. Ми розуміємо, що наші побратими та посестри знаходяться на фронті і їм нелегко, тому дуже важливо саме сьогодні робити на максимумі не тільки поліцейським, а по всім професіям, щоби захистити нашу державу і вийти переможцем із цієї війни", – говорить очільник поліції.

Загалом щоденно на службу заступає 293 наряди поліції. Це – і 89 нарядів групи швидкого реагування патрульної поліції, 41 наряд управління патрульної поліції та майже 50 слідчо-оперативних груп.

"Всі ці наряди бережуть спокій, документують злочини російської федерації. Тому впевнений, що будуть якісні документування та процесуальні докази, тож винні обов’язково понесуть відповідальність", – додав він.

Також останнім часом шириться різна інформація про можливе вторгнення із Білорусі, тож Нєбитов заспокоїв киян та жителів області, зауваживши, що ЗСУ та правоохоронці готові дати гідну відсіч ворогу.

"Після того як Збройні Сили вигнали фактично з Київської області армію рф було проведено низку комплексних дій, як військового характеру, так і інженерно-військового, які дозволять нам зберегти спокій у столиці. У порівняння з мирним часом, була збільшена і кількість нарядів правоохоронців, функціонують блокпости, є навчанні ДФТГ та Сили тероборони", – резюмував він.

Нагадаємо, що за ініціативи МВС України у квітні було створено зведену мобільну групу з представників поліції Києва та області, а також із залученням психолога. Основним завданням спеціальної поліцейської групи є виявлення осіб, котрі потребують комплексної допомоги внаслідок сексуального насильства російських військових.