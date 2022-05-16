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Україна може ступити до НАТО за схемою Фінляндії

16 мая 2022 | 12:51

Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства - Кристина Квін, керівник дипмісії США в інтерв’ю Європейській правді.


"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до НАТО без ПДЧ".



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© фото: УНИАН

Фото з особистого архіву народного депутата від Партії регіонів Євгена Кушнарьова. У вівторок, 16 січня 2007 р., народний депутат від Партії регіонів Євген Кушнарьов отримав вогнепальне поранення у живіт під час полювання з товаришами на кабана. Він був доставлений до лікарні м. Ізюм (Харківська обл.), де був прооперований. Операція тривала близько 5 год., під час якої Кушнарьову видалили 40 см кишечнику і одну нирку, яка була сильно пошкоджена кулею. В середу, 17 січня 2007 р., близько 14-ї години у Євгена Кушнарьова зупинилося сердце. Ізюмська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу, в якій інцидент кваліфікується як нещасний випадок. Фото надане харківським журналом «Губернія» / УНІАН

   
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