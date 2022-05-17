ТЕМА

Раша утратила преимущество в воздухе

17 мая 2022 | 18:01

Анна Маляр отметила, что, благодаря работе ПВО, у российской армии нет преимущества в воздухе.


Преимущества у армии РФ в воздухе больше нет, хотя вероятность воздушных ударов все еще сохраняется. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 17 мая.

"Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинского ПВО почти нет, то сейчас констатируем - у противника нет преимущества в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", - отметила она.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Израильский поселенец и палестинец спорят у дома в Шейкх Джаррах, Восточный Иерусалим. (Ahmad Gharabli/Agence France-Presse/Getty Images)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100