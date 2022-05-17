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Раша утратила преимущество в воздухе
17 мая 2022 | 18:01
Анна Маляр отметила, что, благодаря работе ПВО, у российской армии нет преимущества в воздухе.
Преимущества у армии РФ в воздухе больше нет, хотя вероятность воздушных ударов все еще сохраняется. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 17 мая.
"Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинского ПВО почти нет, то сейчас констатируем - у противника нет преимущества в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", - отметила она.
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