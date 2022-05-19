Прелести военного положения 19 мая 2022 | 12:14 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Что такое война все ощутили в полной мере. Дополнительная информация не требуется. Человеческая психика не в состоянии выдерживать это противоестественное состояние. Сложно даже представить к какому росту всевозможных заболеваний и обострений привел этот информационный ужас, даже если вокруг не рвутся снаряды и ты не живешь в подвале. Я бы на месте властей максимально ограничил подобного рода информацию. Знаем, что война идет, что потери с обеих сторон, что экономика и жилой фонд разрушаются: достаточно. Дальше – работаем, воюем, растим детей. Большего никто сделать не сможет, сколько не прочитай-не прослушай про новые битвы, потери, перемещения линии фронта. Военные работают, гражданские в этом все равно ничего не смыслят и необходимой информации не получат ни по телевизору, ни по интернету. Думаю, даже в такой дерьмовой истории нужно искать позитив. Да, задача непростая. Сначала заподозрил, что безнадежная. Но нет! Ниже – мой список позитивов военного положения (думаю не полный, и читатели вполне смогут добавить сюда новые пункты).

Истинные ценности. Война показала, что в книжках не обманывали: они в самых элементарных вещах и понятиях. Человеку нужно совсем чуть для счастья: сам он и близкие живы, не страдают, голода нет. Деньги, понты, авто, какие-то крючки, на которые ты цепляешься в мирной жизни, отпали сами собой. Состояние невесомости и блаженства, когда посадил дочерей в переполненный вагон, когда они звонят из своих заграниц и говорят: все ок, поселились, учимся по зуму, работаем по зуму, а в музыкальном магазине разрешили каждый день репетировать курсовую работу на концертном «Стэнвэе». Вот после этого ты включаешь плеер, садишься на велосипед и катаешься по опустевшему городу.

Вчера с нескрываемым удовольствие отметил, что виски возвращается к довоенным ценам! Скажете: не самое актуальное событие. Соглашусь. Но, вспомните, как мы маялись в военной неопределенности первых дней. Хотелось одного: с друзьями, незнакомыми людьми или в одиночку просто напиться и не выходить из такого состояния до победы. Но тут грянул сухой закон. А когда власти его «размочили», оказалось, что почти весь алкоголь подорожал, ассортимент обеднел, а «шампанское пролетариата» - пиво – не только подорожало, но и отыскать его оказалось непросто. Сегодня с каждым днем сортов пива все больше, а вчера я обнаружил на полке удивительную даже для мирных времен новинку: какое-то пойло в двухлитровых «фугасах» по цене 32 гривны. Правда, почти месяц запрета на продажу алкоголя показал: не очень-то он и нужен. Жить можно и без него. Но с ним как-то веселее.

Яблоки! На фоне тотально пустых полок особенно в первые дни, вплоть до элементарных картошки-морковки, на прилавках повсеместно были яблоки. Причем, с ценами на них случилась необъяснимая трансформация: прекрасные яблоки, которые традиционно стоило 20-30 гривен, вдруг стали стоить 10. Более того, доводилось встречать яблоки по цене 3 гривны\килограмм! Да, в полном смысле назвать их яблоками сложно – так, нечто фруктовое размером с персик. Зато по три, хоть и маленькие. А можно выбрать по десять, зато большие. Замечал граждан у прилавка, замерших в ступоре: по три – маленькие или по десять – большие? Или по три – маленькие?.. Я бы, как истинный ценитель яблок, купил маленькие по три только для того, чтобы поддержать продавца. Это ж как нужно любить яблоки, что привести их невесть откуда, сжечь дефицитный бензин, грузить-разгружать, платить продавцу за реализацию, чтобы только не сгноить это бесчудное творение природы… Нет, тут не о деньгах, тут – о любви к яблокам. Каюсь: я купил по десять. Прости меня, неизвестный яблочный меценат…

Как-то вдруг выросло качество продуктов. В первые дни, когда за хлебом выстраивались очереди, и когда вдруг он появлялся на полках, по магазину распространялся божественный запах свежего хлеба. И он был удивительно вкусным. Очередь внимала этот запах, следя за счастливчиками, которые бережно, словно младенца, тащили свой батон на кассу. «Граждане, по одному батону в руки!» Нет, я не ошибаюсь: этот хлеб был много вкуснее довоенного. Даже тот самый нарезной батон «Киевхлеба», который давно лишился права называться хлебом – какая-то несъедобная замазка, воняющая чем-то кислым и за день годная только на утилизацию, вдруг стал свежым, ароматным вкусным, не портящимся. Увы, с постепенным увеличением ассортимента и налаживанием поставок буквально все возвращается на круги своя и становится хуже. Зато всего теперь больше.

Люди поменялись. Одним поменяли место жительства, те что остались, стали как-то собраннее, внимательнее. Бдительность идиотов, конечно, зашкаливает, но это спишем на панику, которой толпа подвержена всегда. Образуются новые связи, дружбы, ячейки. Дефицит рабочей занятости, общения и неприкаянности просто бросают ранее почти незнакомых людей в объятия. Соседи, с которыми раньше только здоровался в лифте, сегодня общаются в домашних чатах, совместно выгуливают собак, сидя на лавочках с пивом или без, решают как нам победить рашистов. Помню свой подход к хлебной полке в магазине в первые дни войны. Хлеб был! Продавец, который наполнял полки, как-то радостно заглянул мне через плечо: «Свеженький, только что привезли». Он явно был горд этим событием и кажется радовался, что я буду уминать сегодня его свежий батон…

В первые месяц-два было как-то не до велопокатушек, а потом, когда потеплело, мозг вышел из состояния ступора и удалось отчасти излечиться от бесконечного скролинга новостной ленты, вдруг выяснилось, что по лесу ездить – не моги. Остался асфальт и город, которые я не люблю вместе и по-отдельности. И вот тут ситуация сильно напомнила первые недели ковидного перепуга: безлюдные улицы и дороги, транспорта даже меньше. Дворы и обочины долго были девственно чисты – все авто переместились в западном направлении. Сегодня дворы вновь загажены четырехколесыми повозками. Они совершенно бесполезны – бензина нет. О, это сладостное ощущение, когда ты движешься не в потоке зловонных рычащих монстров, в которых словно в инвалидных креслах спрятались баловни судьбы с баранкой в руках, а можешь двигаться как нормальный двухколесный где-то на африканском шоссе или на дикой проселочной дороге. А еще, когда хочется спрятаться от толпы, я выбираю себе персональный мост. С левого берега на правый можно неспеша, смакуя каждую секунду своей жизни, ехать в левой полосе по мосту Патона, а вернуться – выписывая змейки по всем трем полосам моста Метро. Большинство мостов закрыты для авто, теперь здесь гегемоны – пешеходы, велосипедисты, всадники на моноколесах и мотороллерах.

Из телевизора исчез трэш в виде ток-шоу и перестали мелькать рожи политиков из-за каждого угла. Народ все больше уходит в интернет, ютюб. Вся страна дружно слушает Арестовича. Половина его мурчанием обманываться рада, вторая половина нещадно хает: все при деле.

Теперь в баре можно снова посидеть до 10 вечера, а не до 4, чтобы бегать потом по знакомым продавцам маленьких магазинчиков и точек разливного пива.

До 16 мая киевляне могли сыграть в игру «коммунизм»: целый день кататься бесплатно по городу на всех видах транспорта. Я один раз даже сэкономил таким образом 8 гривен, проехавшись на бесплатном метро в переполненном вагоне. Нет, коммунизм мне не понравился.

Определился круг людей, которым ты дорог – они писали и звонили, узнать: ты как? Да и сам для себя выделил тех, кто близок тебе, позвонив\написав десятку из тысячи телефонных номеров: «Ты где? Ты как?» Одноклассник, переехав в Хмельницкую область с семьей, позвонил в разгар сухого закона: «Съезди в Вишневое, забери ключ от нашей квартиры. У меня в баре остался алкоголь.» Признаюсь: бар доброго самаритянина остался не тронутым, но предложение тронуло до слез.

Все вдруг объединились и стали героями. Половина воюет, вторая половина волонтерит. Строишь блок-пост на киевском проспекте. Мимо проезжает грузовик. Водитель кричит: есть курящие? В ответ бросает пачку сигарет. Второй останавливает бусик, интересуется что нужно подвезти. Пенсионерка ползет по тротуару, останавливается, вынимает из торбы два банана, пачку печенья, идет дальше. Откуда-то появляются две веселые дамы с термосами. Кавказцы с автоматами выгружают из багажника упаковки с консервами: «Подкрепитесь». На строительстве оборонительной линии кого только нет: высокопоставленные чиновники в отставке, бизнесмены, врачи, хипстеры, не умеющие держать лопату. Никто не доминирует, не ищет выгоды: наверное так живут люди в хиповских коммунах где-то на Гоа. Да у нас на блок-посту не хуже! Ты обнаруживаешь, что живешь среди прекрасных людей. Наверное, когда-то все вернется в прежнее состояние. Но сегодня все стали лучше. Потому что иначе победу не добыть.



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