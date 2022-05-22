Соответствующий комментарий президент дал во время брифинга в воскресенье, 22 мая.
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", — сказал Зеленский.
Глава государства привел статистику смертей среди украинских солдат в самой горячей точке на фронте. Однако непонятно, какой промежуток времени имел ввиду президент. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, самая сложная ситуация на фронте — в направлении Бахмута, куда враг в течение двух суток перебрасывал дополнительные силы.
Касательно петиции Зеленский подчеркнул, что она "не совсем ко мне". Однако президент пообещал рассмотреть ее в сроки, установленные законом. Напомним, петиция с просьбой разрешить выезд призывникам набрала 25 тысяч подписей вчера, 21 мая. Это количество гарантирует, что президент изучит предложение.
УНИАН провел в своем Telegram-канале голосование насчет того, стоит ли разрешать выезд призывников. С его результатами можно ознакомиться ниже.
Результаты голосования / фото УНИАН