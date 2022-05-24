ТЕМА

В парламенте собираются разрешить командирам расстрел на месте

24 мая 2022 | 11:45

Народная депутат из “Слуги народа” Марьяна Безуглая предлагает разрешить офицерам в боевой обстановке убивать подчиненных, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции или место дислокации. Это следует из поданного ею законопроекта.


Документ называется “Проект закона о внесении изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины по обеспечению возможности прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода” и зарегистрирован в Раде под №7351.

Право применять оружие против нарушителей устава (или отдавать приказ подчиненным применить его) у командиров есть и сейчас, но “при этом не приводя к смерти военнослужащего”. Безуглая же предлагает эту фразу убрать из устава внутренней службы ВСУ.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие этого закона позволит “прекращать уголовное правонарушение... связанное с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным уходом с боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения боевых заданий и совершаемое военнослужащим в условиях военного положения”.



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