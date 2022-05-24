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В парламенте собираются разрешить командирам расстрел на месте
24 мая 2022 | 11:45
Народная депутат из “Слуги народа” Марьяна Безуглая предлагает разрешить офицерам в боевой обстановке убивать подчиненных, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции или место дислокации. Это следует из поданного ею законопроекта.
Документ называется “Проект закона о внесении изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины по обеспечению возможности прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода” и зарегистрирован в Раде под №7351.
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