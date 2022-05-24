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Британія розглядає можливість морського конвою для експорту українського зерна
24 мая 2022 | 12:14
Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".
Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Times.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обговорював створення такого "захисного коридору" з Одеси з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, зазначає видання.
Згідно з планом, "військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції".
Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".
Напередодні шеф Пентагону Ллойд Остін подякував Данії, яка пообіцяла надати Україні партію протикорабельних ракет дальньої дії "Гарпун", щоб захистити вантажні судна, що експортують зерно.
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