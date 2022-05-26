Ізраїль відмовив у допомозі Україні

26 мая 2022 | 08:05

Ізраїль відхилив прохання США і не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині з ізраїльськими технологіями та ізраїльською ліцензією, повідомляє портал Axios з посиланням на американських та ізраїльських посадових осіб.

У повідомленні наголошується, що високопосадовець із Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем, щоб обговорити співпрацю в галузі безпеки між країнами.



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