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Секретар РНБО: ми не включатимемо Курськ й Бєлгород до складу України

28 мая 2022 | 12:04

Після відходу Путіна від влади Росія розвалиться, адже це "штучне утворення", - секретар РНБО України Олексій Данилов.


В такому разі цю територію необхідно буде позбавити ядерної зброї. Інакше небезпека для всього світу і далі зберігатиметься. 

Про вибухи, так звані хлопки, в російських містах: 
"Може, хтось бореться за "Курську народну республіку" чи "Бєлгородську народну республіку"? Може, це самі росіяни, які незадоволені рівнем життя? Час покаже. Якщо це будуть референдуми, то ми не візьмемо їх до складу України".



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