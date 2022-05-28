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Секретар РНБО: ми не включатимемо Курськ й Бєлгород до складу України
28 мая 2022 | 12:04
Після відходу Путіна від влади Росія розвалиться, адже це "штучне утворення", - секретар РНБО України Олексій Данилов.
В такому разі цю територію необхідно буде позбавити ядерної зброї. Інакше небезпека для всього світу і далі зберігатиметься.
Про вибухи, так звані хлопки, в російських містах:
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