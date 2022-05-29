ТЕМА

Вілкул повідомив про успішну контратаку на південь від Кривого Рогу

29 мая 2022 | 23:20

Знищено 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки.


Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександ Вілкул повідомив про успішну контратаку на південь від міста.

Знищено 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35. 



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