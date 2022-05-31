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МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки, – Монастирський
31 мая 2022 | 14:02
Зруйновано понад 1 200 будівель ДСНС, Нацполіції і Національної гвардії.
Станом на сьогодні МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки.
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