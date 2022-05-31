МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки, – Монастирський

31 мая 2022 | 14:02

Зруйновано понад 1 200 будівель ДСНС, Нацполіції і Національної гвардії.

Станом на сьогодні МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, зруйновано понад 1 200 будівель ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та інших підрозділів МВС.