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МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки, – Монастирський

31 мая 2022 | 14:02

Зруйновано понад 1 200 будівель ДСНС, Нацполіції і Національної гвардії.


Станом на сьогодні МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
За його словами, зруйновано понад 1 200 будівель ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та інших підрозділів МВС. 



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