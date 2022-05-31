Турция отменяет учения НАТО в Черном море

Участница шоу-матча по футболу между звездами ФК «Маэстро» и участницами телешоу «Кто против блондинок», в Киеве, в среду, 2 сентября 2009 г. Фото Вальдемара Горлушко

Турция заявила, что в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море отменила и отложила ряд военных учений НАТО, - сообщает РИА-Новости.