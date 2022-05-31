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Турция отменяет учения НАТО в Черном море

31 мая 2022 | 18:30


Турция заявила, что в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море отменила и отложила ряд военных учений НАТО, - сообщает РИА-Новости.



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